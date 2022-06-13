Cemil Meriç görme yetisini nasıl kaybetti?

“Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lâzım, hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapılabilir.” Bu sözler Cemil Meriç’e ait. Biz de Cemil Meriç’i tanımak için hayatının dönüm noktasından, gözlerini nasıl kaybettiğinden bahsedeceğiz. "Hiçbir şey görmüyorum" dediğinde takvimler 1954'ü gösteriyordu ve henüz 38 yaşındaydı. Peki, hayatını Türk irfanına adayan mütefekkir Cemil Meriç gözlerini nasıl kaybetti? Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı Kamera-kurgu: Ahmed Helal

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