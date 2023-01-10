Uçurumda Açan: Cemal Süreya
Ne diyor Cemal Süreya
" Çünkü Süreya yalnızca yazmaz, yaşar. Dünyaya şairane bir bakışla bakan İkinci Yeni'nin usta ismi, edebiyat çevresinde yalnızca şairliği ile değil yayıncılığı, çevirmenliği ve denemeleri ile de bilinir.1990 yılının soğuk bir ocak gününde dünyaya veda eden Cemal Süreya, şiir gibi yaşamıyla hala okunmayı beklemektedir. Süreya'nın yaşam hikayesini, kendi kaleminden beraber okuyalım. Şiirim tamamlanmış bir şiir değildir ve sanıyorum bu şiir hiçbir zaman tamamlanamaz."
Giriş Tarihi: 10.01.2023
12:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
12:34
"1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. O gün bugündür huzurum yoktur. Biyografim bu kadar."
📌Cemal Sürey, biyografisini kısaca böyle özetler, katıldığı bir programda. Kendini şiirlerine açar ama doğrudan bir bahsetme söz konusu değildir. Gizli yaraları ve hayatına dair ipuçları vardır şiirlerinde. Kendinden bahsetmeyi pek sevmese de edebiyat ve siyaset dünyasının suretlerini yazdığı 99 Yüz kitabında kendisine de yer verir.
99 Yüzden Biri Cemal Süreya'nın Gözünden Tarık Buğra
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Cemal Süreya'nın bir biyografi ve deneme kitabı olarak kaleme aldığı 99 Yüz'de kendisinden üçüncü şahıs olarak bahsettiğini görürüz. Soyadının hikâyesini anlatan şair, Papirüs dergisinin kapanmasının üzerinde oluşturduğu etkiden de bahseder.
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Mülkiye'den Sezai Karakoç'un sınıf arkadaşı olan Süreya, memuriyet hayatını da kısaca özetler bu satırlarda.
📌 Ünlü şairin yaşadığı dönemde,
yayıncılık dünyasının merkezi Babıali yani Cağaloğlu'dur. Cemal Süreya'da Babıali üzerinden yayıncılık ve edebiyat dünyasında her şeyin önüne parayı koyanlara sitemini belirtir.
Cemal Süreya'nın en çok sevilen 10 şiiri
"Başlangıçta Cemal Süreyya diye yazardı, iki "y" ile ama herkes Süreya diye bilir. Nereden bilsinler ki iddiada kaybetti ikinci "y" harfini ve o günden sonra bir daha kullanmadı. Borcuna bu kadar sadıktır Cemal, güvenilir insandır, dosttur, arkadaş canlısıdır, ama tutkuludur Cemal Süreya. Nedir bu tutku, şiir mi? Elbette şiire de âşık. Ama Süreya'nın esas tutkusu şiir değildir; onu yakıp tutuşturan kendini ispat etme arzusu, önemli, tanınan biri olmadır."
(99 Yüz, sf.57)
"Tatmadı mı hiç yenilgiyi? Hem de nasıl tattı; Papirüs macerası belki hak etmediği ilk yenilgi. Dergi günümüzde hâlâ yer yer atıf yapılan bir yayın, ama iflastan kurtulamadı.
Papirüs serüveninden sonra tekrar döndü memuriyete. Bu kez iddialı olarak; Maliye Tetkik Kurulu üyeliği ile başlayan çizgi Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü ile noktalandı. Artık kendini memuriyette ispat etmişti; emekli olabilirdi ve de oldu. Kartviziti de çiftleşti: Şair ve eski genel müdür."
(99 Yüz, sf.57- 58)
18 unutulmaz eseriyle şiiri yeniden yazan şair Cemal Süreya