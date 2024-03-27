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Turgut Uyar en çok sevilen 50 şiiri

Meşhur "İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım" dizelerinin sahibi olan Turgut Uyar, Türk edebiyatının en sevilen isimlerinden biridir. Kaleme aldığı şiirlerle her okuyucunun kalbinin içinde güzel duygular uyandıran ve göğe severek bakmasını sağlayan "Göğe bakma durağı" isimli şiirinin yazarı Turgut Uyar'ın en çok sevilen 50 şiirini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 11:08
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Göğe Bakma Durağı
Göğe Bakma Durağı

🔸

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Turgut Uyar

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Türkiye'm
Türkiye’m

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Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars'a kadar Edirne'den.
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm.
Sen vatanımsın, ekmeğimsin
Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca.

Turgut Uyar

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Acıyor
Acıyor

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Mutsuzluktan söz etmek istiyorum
Dikey ve yatay mutsuzluktan
Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun
Sevgim acıyor

Biz giz dolu bir şey yaşadık

Turgut Uyar

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Bir İntihar Akşamı Üstüne Söylenti
Bir İntihar Akşamı Üstüne Söylenti

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Kısacık yoğun bir akşam

Herkesin yüzünün bir anıya karıştığı

Yoğun bir akşam

Bana bir memur gibi davrandılar hastanelerde

Ve bir intihar üstüne söylenti

Bütün kıyıları dolaştı durdu

Kısacık bir akşam

Kısacık serin bir akşam

Kelebeklerin atlarla yarıştığı

Yoğun bir akşam

Bazı mektuplar damgalandı postanelerde

Oturuldu birtakım şarkılar söylendi

Bir adam bir kadının kapısını vurdu

Kısacık bir akşam

Neyi söylesem bir kahramanlıktı

İçinde azıcık buluştuğumuz

Bir bulutla bir kâğıt peçete arasında

Kısacık yoğun bir akşam

Şaşırdım hüznümü nerelere bıraksam

Bir yanda kasıklarımın sarsılmaz gücü ve

Kısacık yoğun bir akşam

Turgut Uyar

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Denge
Denge

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Sizin alınız al inandım
Sizin morunuz mor inandım
Tanrınız büyük amenna
Şiiriniz adamakıllı şiir
Dumanı da caba

Turgut Uyar

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