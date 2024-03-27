Turgut Uyar en çok sevilen 50 şiiri
Meşhur "İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım" dizelerinin sahibi olan Turgut Uyar, Türk edebiyatının en sevilen isimlerinden biridir. Kaleme aldığı şiirlerle her okuyucunun kalbinin içinde güzel duygular uyandıran ve göğe severek bakmasını sağlayan "Göğe bakma durağı" isimli şiirinin yazarı Turgut Uyar'ın en çok sevilen 50 şiirini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 29.03.2024
11:07
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
11:08
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İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar Şu aranıp duran korkak ellerimi tut Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Turgut Uyar
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Seni boydan boya sevmişim, Ta Kars'a kadar Edirne'den. Toprağını, taşını, dağlarını Fırsat buldukça övmüşüm. Sen vatanımsın, ekmeğimsin Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca.
Turgut Uyar
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Mutsuzluktan söz etmek istiyorum Dikey ve yatay mutsuzluktan Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun Sevgim acıyor Biz giz dolu bir şey yaşadık
Turgut Uyar
Bir İntihar Akşamı Üstüne Söylenti
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Kısacık yoğun bir akşam
Herkesin yüzünün bir anıya karıştığı
Yoğun bir akşam
Bana bir memur gibi davrandılar hastanelerde
Ve bir intihar üstüne söylenti
Bütün kıyıları dolaştı durdu
Kısacık bir akşam
Kısacık serin bir akşam
Kelebeklerin atlarla yarıştığı
Yoğun bir akşam
Bazı mektuplar damgalandı postanelerde
Oturuldu birtakım şarkılar söylendi
Bir adam bir kadının kapısını vurdu
Kısacık bir akşam
Neyi söylesem bir kahramanlıktı
İçinde azıcık buluştuğumuz
Bir bulutla bir kâğıt peçete arasında
Kısacık yoğun bir akşam
Şaşırdım hüznümü nerelere bıraksam
Bir yanda kasıklarımın sarsılmaz gücü ve
Kısacık yoğun bir akşam
Turgut Uyar
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Sizin alınız al inandım Sizin morunuz mor inandım Tanrınız büyük amenna Şiiriniz adamakıllı şiir Dumanı da caba
Turgut Uyar