Teşbih (Benzetme) Sanatı Nedir? Örneklerle Detaylı Konu Anlatımı

3 /8 Teşbih Çeşitleri (Sınavlarda Burası Çıkar!)













Her benzetmede 4 ögenin tamamı olmak zorunda değildir. Hangi ögelerin kullanıldığına göre teşbih çeşitlere ayrılır.

A. Tam (Ayrıntılı) Teşbih

Dört ögenin de (Benzeyen, Benzetilen, Yön, Edat) cümlede bulunduğu benzetmedir.

Örnek: "Sular, bir ayna gibi parlıyordu." Benzeyen: Sular K. Benzetilen: Ayna Yön: Parlamak Edat: Gibi

"Sular, bir ayna gibi parlıyordu."

B. Kısaltılmış Teşbih

Benzetme yönünün söylenmediği benzetmedir. Okuyucu yönü kendisi tahmin eder.

Örnek: "Kömür gibi gözleri vardı." (Gözler ne açıdan kömüre benzer? Siyahlık açısından. Ama cümlede "siyah" denmemiş, biz anladık.) Benzeyen: Göz K. Benzetilen: Kömür Edat: Gibi Yön: Yok (Söylenmemiş)

"Kömür gibi gözleri vardı."

C. Pekiştirilmiş Teşbih

Benzetme edatının ("gibi" vb.) kullanılmadığı benzetmedir. Anlam daha keskin ve iddialı olur.

Örnek: "Pamuk ellerini öptüm." Benzeyen: Eller K. Benzetilen: Pamuk Yön: Yumuşaklık (Söylenmemiş olabilir veya söylenebilir: "Pamuk yumuşaklığında eller") Edat: Yok ("Pamuk gibi" denmemiş, direkt "Pamuk eller" denmiş.)

"Pamuk ellerini öptüm."

D. Teşbih-i Beliğ (Güzel Benzetme) ⭐ (En Önemlisi)

Sadece temel ögelerle (Benzeyen ve Kendisine Benzetilen) yapılan sanattır. Edat ve yön atılır. En sanatlı ve en güçlü anlatım budur.