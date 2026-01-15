Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Teşbih (Benzetme) Sanatı Nedir? Örneklerle Detaylı Konu Anlatımı

Teşbih (Benzetme) Sanatı Nedir? Örneklerle Detaylı Konu Anlatımı

Yayınlanma Tarihi: 15.01.2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 16:35

Edebiyatın en sık kullanılan söz sanatlarından Teşbih (Benzetme) hakkında bilmeniz gereken her şey burada! "Teşbih nedir, ögeleri nasıl bulunur?" sorusundan, sınavlarda sıkça sorulan Teşbih-i Beliğ farkına kadar tüm detayları inceledik. Ezbere dayalı tanımlar yerine, akılda kalıcı örnekler ve pratik taktiklerle benzetme sanatını hemen öğrenin. İşte lise müfredatına ve TYT-AYT edebiyat konularına uygun kapsamlı teşbih rehberi...

1/8
🎨 Teşbih (Benzetme) Sanatı Nedir?
🎨 Teşbih Benzetme Sanatı Nedir?

Teşbih; aralarında ilgi bulunan iki şeyden, nitelikçe zayıf olanı, güçlü olana benzetme sanatıdır.

Mantığı şudur: Anlatımı güçlendirmek, söze güzellik katmak veya bir durumu daha canlı hayal ettirmek isteriz. Bunun için zihnimizde "Bu durum neye benziyor?" diye sorarız.

Basit Bir Örnek: "Ali çok hızlı koşuyor." (Düz cümle, sanat yok.) "Ali, rüzgâr gibi hızlı koşuyor." (Teşbih var. Ali'nin hızı somutlaştırıldı.)

2/8
Teşbihin 4 Temel Ögesi
Teşbihin 4 Temel Ögesi

Bir benzetmenin tam anlamıyla analiz edilebilmesi için bu dört ögeyi bulmamız gerekir.

  1. Benzeyen (Zayıf Öge): Nitelikçe zayıf olan, benzetilen varlıktır. (Asıl konumuz budur.)
  2. Kendisine Benzetilen (Güçlü Öge): Nitelikçe daha üstün, güçlü olandır. (Örnek aldığımız şey.)
  3. Benzetme Yönü: İki varlık arasındaki ortak noktadır. (Hangi açıdan benziyorlar?)
  4. Benzetme Edatı: Benzetme ilgisini kuran kelimedir. (Gibi, kadar, sanki, misal, andıran vb.)

📝 Örnek Üzerinde İnceleyelim

Cümle: "Ahmet, keçi gibi inatçı bir çocuktur."

Benzeyen: Ahmet (İnatçılık konusunda zayıf olan, insan)

Kendisine Benzetilen: Keçi (İnatçılık sembolü, güçlü öge)

Benzetme Yönü: İnatçı olması

Benzetme Edatı: Gibi

3/8
Teşbih Çeşitleri (Sınavlarda Burası Çıkar!)
Teşbih Çeşitleri Sınavlarda Burası Çıkar!

Her benzetmede 4 ögenin tamamı olmak zorunda değildir. Hangi ögelerin kullanıldığına göre teşbih çeşitlere ayrılır.

A. Tam (Ayrıntılı) Teşbih

Dört ögenin de (Benzeyen, Benzetilen, Yön, Edat) cümlede bulunduğu benzetmedir.

  • Örnek: "Sular, bir ayna gibi parlıyordu."
    • Benzeyen: Sular
    • K. Benzetilen: Ayna
    • Yön: Parlamak
    • Edat: Gibi

B. Kısaltılmış Teşbih

Benzetme yönünün söylenmediği benzetmedir. Okuyucu yönü kendisi tahmin eder.

  • Örnek: "Kömür gibi gözleri vardı."
    • (Gözler ne açıdan kömüre benzer? Siyahlık açısından. Ama cümlede "siyah" denmemiş, biz anladık.)
    • Benzeyen: Göz
    • K. Benzetilen: Kömür
    • Edat: Gibi
    • Yön: Yok (Söylenmemiş)

C. Pekiştirilmiş Teşbih

Benzetme edatının ("gibi" vb.) kullanılmadığı benzetmedir. Anlam daha keskin ve iddialı olur.

  • Örnek: "Pamuk ellerini öptüm."
    • Benzeyen: Eller
    • K. Benzetilen: Pamuk
    • Yön: Yumuşaklık (Söylenmemiş olabilir veya söylenebilir: "Pamuk yumuşaklığında eller")
    • Edat: Yok ("Pamuk gibi" denmemiş, direkt "Pamuk eller" denmiş.)

D. Teşbih-i Beliğ (Güzel Benzetme) (En Önemlisi)

Sadece temel ögelerle (Benzeyen ve Kendisine Benzetilen) yapılan sanattır. Edat ve yön atılır. En sanatlı ve en güçlü anlatım budur.

  • Örnek 1: "Selvi boylum."
    • Boy (Benzeyen) + Selvi (K. Benzetilen)
    • ("Selvi gibi uzun boy" denmiyor, direkt "Selvi boy" deniyor.)
  • Örnek 2: "İnsan bir ormandır."
    • İnsan (Benzeyen) + Orman (K. Benzetilen)

4/8
İpuçları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
İpuçları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

🔺"Gibi" her zaman teşbih yapmaz: Bazen zaman veya tahmin anlamı katar. ("Saat 5 gibi gelirim" cümlesinde benzetme yoktur.)

🔺Mecaz zorunlu değildir: Teşbihte kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla zihinde bir resim çizer ama ilişki mecazidir.

🔺Güçlü olanı bulma taktiği: Kendine şu soruyu sor: "Hangi özellik abartılıyor ve bu özellik doğada en çok hangisinde var?" (Kurnazlık denince Tilki, Cesaret denince Aslan vb.)

5/8
Soru 1: Temel Ögeleri Bulma
Soru 1: Temel Ögeleri Bulma

"Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım." (İstiklal Marşı)

Yukarıdaki dizede yapılan benzetmede, "Kendisine Benzetilen" (Güçlü Öge) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ben (Şair)
B) Gibi
C) Kükremiş sel
D) Çiğnemek
E) Bend

Doğru Cevap: C Açıklama:
Şair kendisini (Benzeyen), gücü ve durdurulamazlığı temsil eden "Kükremiş sel"e (Kendisine Benzetilen) benzetmiştir. "Gibi" edattır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mehmet Emin Ay anlatıyor: Karanlık ile nuru ayıran gece

Mehmet Emin Ay anlatıyor: Karanlık ile nuru ayıran gece

Sonsuzluk yolculuğunun 3 Armağanı

Sonsuzluk yolculuğunun 3 Armağanı

Kulun yolculuğu Miraç Kandili

Kulun yolculuğu Miraç Kandili

Ahlakımızın Aksayan Ayakları – 1: Yalancılık

Ahlakımızın Aksayan Ayakları – 1: Yalancılık

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi