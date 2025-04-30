Tatarların Mehmet Akif'i: Abdullah Tukay'dan unutulmaz şiirler
Yayınlanma Tarihi: 30.04.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:50
Tatar Türklerinin çoğu Rusya'nın kuzeyinde yer alan, Tataristan Cumhuriyeti'nde yaşamlarını sürdürmektedirler. Rusya'nın tüm asimile ve baskılarına rağmen özlerine tutunup gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmaya çalışırlar. İşte, tam bu noktada Tatar halkının aydınları devreye girer. Tatar Türklerinin hazinesi kabul edilen aydınlardan biri de Abdullah Tukay'dır. Tatarların milli şairi olan Tukay, Tatarların Mehmet Akif'inin şiirlerini sizler için derledik.
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ANA DİL
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Ey ana dil, ey güzel dil
Atam, anamın dili
Dünyada çok şey öğrendim
Sen ana dil vasıtasıyla
ABDULLAH TUKAY
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HASRET VE KEDERLE YANIŞ
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Melanet, kir ve yalanla dolmuş içimiz;
Tamamiyle fenalık ve bozukluktan ibarettir işimiz.
Şaşırırız dıştaki süslere, giyimlere bakıp;
Can satarız nasıl da üç kuruşa bakıp.
Kirlenir defalarca ruh, vicdanda hiç huzur yok;
Ne sebeple, yeryüzünde bedene hamam var da, ruha yok?
ABDULLAH TUKAY