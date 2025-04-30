Tatarların Mehmet Akif'i: Abdullah Tukay'dan unutulmaz şiirler

5 /20 HASRET VE KEDERLE YANIŞ













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Melanet, kir ve yalanla dolmuş içimiz;

Tamamiyle fenalık ve bozukluktan ibarettir işimiz.

Şaşırırız dıştaki süslere, giyimlere bakıp;

Can satarız nasıl da üç kuruşa bakıp.

Kirlenir defalarca ruh, vicdanda hiç huzur yok;

Ne sebeple, yeryüzünde bedene hamam var da, ruha yok?

ABDULLAH TUKAY