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Tatarların Mehmet Akif'i: Abdullah Tukay'dan unutulmaz şiirler

Yayınlanma Tarihi: 30.04.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:50

Tatar Türklerinin çoğu Rusya'nın kuzeyinde yer alan, Tataristan Cumhuriyeti'nde yaşamlarını sürdürmektedirler. Rusya'nın tüm asimile ve baskılarına rağmen özlerine tutunup gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmaya çalışırlar. İşte, tam bu noktada Tatar halkının aydınları devreye girer. Tatar Türklerinin hazinesi kabul edilen aydınlardan biri de Abdullah Tukay'dır. Tatarların milli şairi olan Tukay, Tatarların Mehmet Akif'inin şiirlerini sizler için derledik.

1/20
ANA DİL
ANA DİL

🔹

Ey ana dil, ey güzel dil

Atam, anamın dili

Dünyada çok şey öğrendim

Sen ana dil vasıtasıyla

ABDULLAH TUKAY

Tatarların Mehmet Akif'i: Abdullah Tukay

2/20
YERYÜZÜ UYKUSU
YERYÜZÜ UYKUSU

🔹

Kıra ak kardan

Yorgan örtülmüş,

Toprak bahara kadar,

Uykuya dalmış.

O durmadan uyur,

Kış geçinceye,

Güneyden kuşlar

Dönünceye kadar.

ABDULLAH TUKAY

3/20
KIRILAN ÜMİT
KIRILAN ÜMİT

🔹

Bakışlarımda değişti artık eşyaların rengi

Anlıyorum ki, gençliğim geçmiş, geçmiş ömrümün yarısı.

ABDULLAH TUKAY

4/20
GÜZ
GÜZ

🔹

Görüyor musunuz dostlarım, güz geldi dışarıda?

Çok sürmez, gelir ak donlu kış da.

Gitmeye başladı buradan şimdi kuşlar,

Onlar bizden uzak yerlerde kışlar.

ABDULLAH TUKAY

5/20
HASRET VE KEDERLE YANIŞ
HASRET VE KEDERLE YANIŞ

🔹

Melanet, kir ve yalanla dolmuş içimiz;

Tamamiyle fenalık ve bozukluktan ibarettir işimiz.

Şaşırırız dıştaki süslere, giyimlere bakıp;

Can satarız nasıl da üç kuruşa bakıp.

Kirlenir defalarca ruh, vicdanda hiç huzur yok;

Ne sebeple, yeryüzünde bedene hamam var da, ruha yok?

ABDULLAH TUKAY

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