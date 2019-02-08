Tanpınar'ın mezun ettiği dereceli şair
Bedri Tezgit, İzzet Geyve, Küçük Muharrir takma isimleriyle edebiyatımızda yerini alan ünlü şair… Şairliğinin yanında başarılı bir öğrencilikten öğretmenliğe uzanan bir yol… Behçet Necatigil, daha ortaokul sıralarında edebiyatla tanışmıştı. Zeki Ömer Defne'nin talebesiyken, onun teşvikiyle yüksek tahsilini edebiyat üzerine yaptı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Necatigil'in üniversite yıllarındaki başarı belgelerini gün yüzüne çıkardı. Necatigil, Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından mezun edilmişti. Devamsızlık karnesinde Fuat Köprülü'nün imzası bulunuyor. İşte, Behçet Necatigil'in üniversite başarıları…
Giriş Tarihi: 08.02.2019
11:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019
12:32
Behçet Necatigil, 16 Nisan 1916 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Babası Kastamonulu Mehmet Necati Gönül, vaizlik, müftülük yaptı, Sarıyer müftülüğünden emekli oldu. Annesi Fatma Bedriye Hanım, Geyveli Müderris Hafız İbrahim Hakkı Efendi'nin kızıydı, mide humması hastasıydı, Fatih yangınında yaşadıkları konak da yanınca, zayıf bünyesi bu ağır şoku kaldıramadı. Necatigil iki yaşındayken, yaşamını yitirdi (1896-1918).
KABATAŞ LİSESİ’Nİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
İlkokula, 1923'te Beşiktaş Çevri Usta Okulu'na başladı. Son sınıfı Kastamonu Muallim Tatbikat Mektebi'nde okudu ve 1927'de mezun olarak Kastamonu Lisesi'nde ortaöğrenimine başladı. Ancak, yıllar önce yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle başlamış olan hastalığı "adenit tüberküloz'' yüzünden öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. İstanbul'da ameliyatlar ve elektrik tedavileriyle geçen uzunca bir süreden sonra öğrenimine 1931 yılında Kabataş Lisesi'nde, orta ikinci sınıftan yeniden başladı ve 1936'da okulun edebiyat bölümünden birincilikle mezun oldu.
Ünlü şairin edebiyata olan ilgisi, Kastamonu'da, ortaokul yıllarına dayanıyor. Şair Zeki Ömer Defne, Necatigil'in edebiyat öğretmeniydi ve yazması için Necatigil'i hep destekledi. Hatta öğrencisi olan Necatigil'in defterine 23 Ocak 1930 günü şu notu düşmüştü. ""Yarının iyi bir kalemine sahipsin. Boş durma, oku!"
DERGİLERİNİ ARKADAŞLARI VE AKRABALARI OKUDU
Behçet Necatigil, 17 Ekim 1927'den itibaren eskilerin eser-i cedid dedikleri kâğıtları 'El-Marifet' matbaası adını verdiği hususi matbaasında (yani kendi el yazısıyla) doldurarak hazırladığı Küçük Muharrir adındaki bu dergiyi, 14. sayısıyla birlikte birinci cildini kapamış ve iki yıllık bir tatilden sonra 20 Haziran 1932'den itibaren ikinci cildine başlayarak 12 sayı daha çıkarmıştı. Bugüne kadar saklanmış olan bu dergilerin okuyucuları arkadaşları ve akrabalarıydı.
İLK ŞİİRİ VARLIK DERGİSİNDE YAYINLANDI
İlk şiiri, lise öğrencisi olduğu yıllarda Varlık dergisinde çıkan ve o tarihten ölümüne kadar hep şiirin eve edebiyatın içinde olan Necatigil, şiirlerinde evler, aile, çevre aşklar, sıkıntılar, hastalıklar, yalnızlıklar ve ölüm onun kendine has anlatımıyla satırlara dökülmüştü.