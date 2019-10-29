Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiiri nasıl yazıldı?
Bir şiirin ifade ettiği anlamlar bütünü, her okuyucuda farklı bir tanımın oluşmasını sağlar. Sezai
Karakoç 'ben naat diye yazmadım' dediği halde "Sevgili/ En sevgili/ Ey sevgili" dizeleriyle tanınan "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiiri de okuyucular tarafından farklı şekillerde anlaşılmış ve naat olarak düşünülmüştür. Peki, gerçekte Karakoç 'sevgili' olarak kime hitap etmiştir?
Giriş Tarihi: 29.10.2019
15:59
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
13:24
Şiir, bütün bir çağın sesidir. Bu şiirlerin yazılma amaçları ve orada ne anlatmak istendiği ancak şairin açıklamasıyla anlaşılır. Aksi takdirde okuyucular ya da eleştirmenlerin düşünceleri yorumdan öteye geçemez.
Bundan dolayı da "bir şiirin okuyucusu kadar anlamı vardır" denilir.
Bu yüzden de Sezai Karakoç'un 'ben naat diye yazmadım' dediği halde "Sevgili/ En sevgili/ Ey sevgili" dizeleriyle tanınan Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiiri, okuyucular tarafından naat olarak düşünüldü.
Sezai Karakoç'tan alıntılara ulaşmak için tıklayın.
12 Mart Muhtırasının yaşandığı yıllarda Sezai Karakoç'un kaleme aldığı "İslam'ın Dirilişi" başlıklı yazısı sebebiyle kendisine dava açıldı. Daha sonra bazı yazılarını topladığı "Yazılar" kitabı sebebiyle de bir başka dava açıldı.
Bu davalar sebebiyle Sezai Karakoç, İstanbul'dan Ankara'ya bir memuriyet görevine geçti. Davaların sonucunda bir de hüküm giydi.
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İslam'ın Dirilişi kitabının konusu:
"
Müslüman, birleş. Bir tek el, bir tek gövde ol. Bir tek şuur ör. Sımsıkı birliğe ermeden, lamban yanmaz. Tüten bacalar, akşamları yanan lambalar, oda ışıkları, hep aynı ailenin bacaları ve lambaları gibi olsun. Erdemlikte en yüce olmalısın ki, peşin hükümle seni aşağı görmeye gelen kendi aşağılığını görsün. Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin."
Sezai Karakoç, Diriliş Dergisi'nde Diriliş imzasıyla yayınlanan başyazılardan oluşan eser ilk baskısı 1967 yılında yayımladı. Kitabında Avrupa, Asya ve Afrika hakkında bilgilere yer verirken, İkinci Dünya savaşından sonra İslam ülkelerinin genel durumu anlatan Karakoç, İslam'da aksiyon ruhunun diri tutulması ve Müslümanların birlik olması gerektiği vurgular. Eser; İslam'ın Dirilişi ve İslam'ın Çağrısı şeklinde iki bölüme ayrıldı.
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Prof. Dr. Fatih Andı, çok sevdiği İstanbul'dan Ankara'ya giden, ardından da hüküm giyen Karakoç'un, bu iki şiiri 1971 ve 1972 yıllarında ardı ardına bu hislerle kaleme aldığını söyler.
İslam'ı taşıyan ve gösteren şehir olarak İstanbul Karakoç'un bu şiirinde "başkentler başkenti" idi. Şimdilerde ise tüm İslam coğrafyası, o günlerini kaybetmiş İstanbul'dan adeta ayrılmış ve sürgün edilmişti. Bu yönüyle de bütün İslam coğrafyası artık "sürgün ülke" idi.