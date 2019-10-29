Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiiri nasıl yazıldı?

Şiir, bütün bir çağın sesidir. Bu şiirlerin yazılma amaçları ve orada ne anlatmak istendiği ancak şairin açıklamasıyla anlaşılır. Aksi takdirde okuyucular ya da eleştirmenlerin düşünceleri yorumdan öteye geçemez.

Bundan dolayı da "bir şiirin okuyucusu kadar anlamı vardır" denilir.