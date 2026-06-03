Şiir ve düşünce dünyamızın silinmez izi: Necip Fazıl Kısakürek

3 /7













◼ "Kaldırımlar"ı 1928'de yayımlayan şairin bu eseri, okurun büyük ilgisini ve hayranlığını kazandı. Kısakürek hakkında kullanılan "Bir mısrası bir millete şeref vermeye yeter", "Şimdiye kadar gelen şairlerin en büyüğü" gibi ifadeler de bu dönemde yoğunlaşmaya başladı. Usta şair, 1929'da Fikret Adil'in Asmalı Mescit'teki pansiyon odasında Peyami Safa, ressam İbrahim Çallı, Tanburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil ve gazeteci Eşref Şefik gibi ünlü isimlerle kısa bir süre bohem hayatı yaşadı. Ankara'da İş Bankasının genel muhasebe şefi olarak 1930'da çalışmaya başlayan Kısakürek, bir taraftan da "Hakimiyet-i Milliye" gazetesinde tahlil yazıları yazdı.

◼ Ankara'da bulunduğu dönemde Şevket Süreyya Aydemir'in müdürü olduğu Ankara Ticaret Lisesinde 2 ay öğretmen olarak görev alan Kısakürek, 1931'de Taksim Taşkışla'da 1,5 yıl askeri eğitimin yanı sıra subaylık yaptı. Daha önce çıkardığı "Örümcek Ağı" ve "Kaldırımlar" şiirleriyle yeni yazdıklarını bir araya getirerek "Ben ve Ötesi" kitabını 1932'de çıkaran usta yazar, eserde 1922'den 1932'ye kadar yazdığı 71 şiirine yer verdi.