Sherlock Holmes serisini okuma sırası
Sir Arthur Conan Doyle tarafından edebiyata armağan edilen hayali dedektif kahraman Sherlock Holmes, polisiye edebiyatının en önemli kişilerinden biridir. Eser, yayınlandığı zamanlarda gazetelerde basılıp polisiyenin halk arasında yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Günümüze kadar etkisini kaybetmeyen Sherlock Holmes, birçok aktör tarafından da beyaz perdeye aktarıldı. Fakat
Sherlock Holmes serisine başlayacak olan okuyucuların aklındaki en büyük soru kitapları hangi sıraya göre okuyacağıdır. İşte Sherlock Holmes romanlarının okuma sırası...
Giriş Tarihi: 12.09.2019
09:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
14:22
Kızıl Soruşturma, 1887 yılında yayınlanan ilk Sherlock Holmes romanıdır. İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan dedektif Sherlock Holmes, polisiye edebiyatının önemli karakterlerinden birisi oldu. Gerek sıra dışı kişiliği gerekse olayları çözme tarzıyla yayınlanmaya başladığı günden itibaren geniş halk kitleleri tarafından ilgiyle takip edildi.
Savaş yorgunu Doktor Watson, eski bir dostunun aracılığıyla meşhur Baker Sokağı 221B'deki bir daireyi Sherlock Holmes'la paylaşmaya karar verir. Sherlock Holmes'un tuhaf karakteri, belirsiz mesleği ve ürkütücü zekâsı Doktor Watson'ın hem kafasını karıştırır hem de ilgisini çeker. Brixtone Sokağında yaşanan esrarlı bir cinayet, peşinden gelen akıl almaz sırlar, Amerika'nın çorak bölgelerine ve Mormonlara uzanan karanlık bir geçmişin gün yüzüne çıkışıyla Doktor Watson hem enteresan dostu Sherlock Holmes'a dair sorularına cevap bulmaya başlar hem de kendini uzun soluklu bir maceranın ortasında bulur.
Bu kan dondurucu kızıl soruşturma dedektiflik dünyasının en ünlü ve önemli beraberliklerinden birinin başlangıcıdır.
Kızıl Soruşturma, en iyi Sherlock Holmes metinlerinden biri olmasının yanında, sonranda yazılmış birçok polisiye romanı etkilemiş ve artık klasik haline gelmiş büyük bir edebiyat klasiğidir.
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"İnsan beyninde çözülemeyecek kadar zor, tahmin edilemeyecek kadar karmaşık duygular ve arzular vardır. O arzuların karanlık olanlarına gelince; işte onlar oldukça soğuktur ve kişiyi adeta buzdan bir kütleye çevirir. Gözleri kör eden bu ürkütücü ruh halleri, insanın aklının ucundan bile geçiremeyeceği şeyleri yapmasını sağlar. Benim işim, karanlıkta kalmış bu insanların yol açtığı kötülükleri sona erdirmek. Suçluları ayrı ayrı çözümlemeyip, her kılığa bürünebilme yeteneğimle doğru izlerin peşinden gittiğime inanıyorum. Uyguladığım yöntemler ise, en az izini sürdüğüm suçlular kadar farklı. Ve şunu bilmenizi isterim ki, kesinlikle hepsi işe yarıyor."
Dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes uzun zamandır hiçbir vakayla karşılaşmamanın verdiği sıkıntıyla kendini evine kapar. 221B Baker Sokağı'ndaki evinde melankoliye teslim olan Holmes'un hayatı birden ortaya çıkan gizemli ve güzel bir kadınla değişir
Babası on dört yıl önce ortadan kaybolduktan sonra her yıl aynı tarihte kimliği belirsiz birinden paha biçilemez bir inci hediye alan Mary Morstan'ın vakası Sherlock Holmes'u, güzelliğiyse Doktor Watson'ı heyecanlandırır. Mary Morstan'ın bu esrarengiz kişiden aldığı görüşme davetinin peşine düşen Sherlock Holmes ve Doktor Watson'ın karşılaştıkları gizemli cinayetin arkasında Hint ayaklanmasından Asya ormanlarındaki hapishanelere, ufak boylu yamyamlardan Sih süvarilerine kadar gizemler ve maceralarla dolu bir geçmiş yatmaktadır ve Holmes'un ihtiyacı olan da tam olarak budur.
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SHERLOCK HOLMES’İN MACERALARI (1891-1892)
Bu roman ülkemizde "Akıl Oyunlarının Gölgesinde" ismiyle de yayınlandı. 1891-1892 yılları arasında dergide yayımlanmış romanın ilk baskısı 1892 yılında yapıldı. Sherlock Holmes'in Maceraları kitabı 12 hikâyeden oluşur. Dedektif öykülerinin en klasik örnekleri bu kitapta toplandı.
Öykü derlemelerinin ilki olan bu kitapta, Sherlock Holmes ve John Watson Londra'nın gaz yağıyla aydınlatılan, sis çökmüş sokaklarında maceraya atılıyor. Sherlock Holmes külliyatının en iyi öykülerinden olan "Bohemya'da Skandal"la başlayan kitapta, yeri geldiğinden insani yeri geldiğindeyse analitik olabilen bir Sherlock Holmes'le ve onun eksik yanlarının tamamlayıcısı rolünü üstlenen bir John Watson'u görürüz.
Sir Arthur Conan Doyle adı neredeyse oluşturduğu kahraman ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan çok daha az tanınır. Doyle, Sherlock Holmes'un maceralarını genellikle önce dergilerde yayımlamış, daha sonra kitap halinde bastırmıştı. Holmes'un maceraları özgün basımlarında dördü roman, beşi öykü formunda olmak üzere dokuz kitapta toplandı.
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SHERLOCK HOLMES’UN ANILARI (1892-1893)
"Böyle durumlarda nasıl bir hareket tarzım olduğunu bilirsin, Watson. Kendimi adamın yerine koyarım ve onun zekâ düzeyinde bir insanın böyle bir durumda ne yapmış olabileceğini hayal etmeye çalışırım."
Sherlock Holmes'un Anıları 1892-1893 yıllarında Strand dergisinde yayımlandı, kitap basımı ise 1894 yılında yapıldı Sherlock Holmes'un Anıları, Dr. Watson'ın kaydettiği hikâyelerle ünlü dedektif Sherlock'un üstün becerilerini sergiliyor.
Kayıp atlar, şüpheli cinayetler, soygunlar ve Holmes'ün hayatını tehdit eden son derece zeki ve tehlikeli bir haydut. Ancak her hikâye mutlu sonla bitmiyor. Dr. Watson'ı kötü sürprizlerin beklediği bu maceraları okurken oldukça etkileneceksiniz.
Bir yarış atının ortadan kayboluşunu araştırdığı "Gümüş Alev", muhteşem çıkarım gücünü ilk kez uyguladığı "Gloria Scott" ve şeytani rakibi Profesör Moriarty ile karşılaştığı "Son Vaka" hikayelerinin yer aldığı kitapta toplam 11 öykü yer alır.
Öykülerde Sherlock Holmes'un gençlik yıllarından itibaren suçla mücadelesi ve onun kariyeri işlendi. Holmes'un en büyük rakibi Profesör Moriarty ile yüz yüze tanışmasını anlattığı için önemli kitaplardan biridir.
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BASKERVİLLERİN KÖPEĞİ (1901)
"Ama insan ancak böyle yüce anlarda farkına varabiliyordu o ağın pençesine düştüğünü."
Baskervillerin Köpeği Sherlock Holmes'un en beğenilen romanlarından biridir. Kitap gizem, gerilimle dolu bir polisiye sunuyor okuyucularına. 1901 yılında ilk defa basılan Baskervillerin Köpeği 20'den fazla TV ve sinema filmine uyarlandı.
Hikâye Sherlock Holmes'un Anıları kitabındaki Son Vaka öyküsünden önce geçtiği için bu romandan evvel okunmalıdır. Ülkemizde Baskerville Tazısı olarak çevirisi yapıldı.
Yaşanan akıl almaz olayların ve korkunç cinayetlerin çözümü için yardımı istenen Sherlock Holmes ve yakın dostu Dr. Watson, kendilerini birden ancak ölünce kurtulunan bir lanetin içinde bulurlar.
Soylu Charles Baskerville, gizemli bir biçimde evinin önünde ölü bulunur. Bu olay üzerine Baskerville ailesinin üzerinde kara bir bulut gibi dolaşan doğaüstü bir köpek efsanesi tekrar gündeme gelir. Aile fertlerinin çoğunun ani ve tuhaf bir biçimde ölmesi nedeniyle, yeni vâris Sör Henry Baskerville'in hayatının da tehlikede olduğu düşünülmektedir. Bu konuda ünlü dedektif Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr. Watson'dan yardım istenir. En zor ve karmaşık olayları bile su yüzüne çıkarmayı başaran Sherlock Holmes, bu esrarengiz ve sıra dışı vakayı çözmeyi ve insanlara korku salan bu köpek efsanesinin gerçekte ne olduğunu bulmaya çalışacaktır.
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