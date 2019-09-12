Sherlock Holmes serisini okuma sırası

Kızıl Soruşturma, 1887 yılında yayınlanan ilk Sherlock Holmes romanıdır. İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan dedektif Sherlock Holmes, polisiye edebiyatının önemli karakterlerinden birisi oldu. Gerek sıra dışı kişiliği gerekse olayları çözme tarzıyla yayınlanmaya başladığı günden itibaren geniş halk kitleleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Savaş yorgunu Doktor Watson, eski bir dostunun aracılığıyla meşhur Baker Sokağı 221B'deki bir daireyi Sherlock Holmes'la paylaşmaya karar verir. Sherlock Holmes'un tuhaf karakteri, belirsiz mesleği ve ürkütücü zekâsı Doktor Watson'ın hem kafasını karıştırır hem de ilgisini çeker. Brixtone Sokağında yaşanan esrarlı bir cinayet, peşinden gelen akıl almaz sırlar, Amerika'nın çorak bölgelerine ve Mormonlara uzanan karanlık bir geçmişin gün yüzüne çıkışıyla Doktor Watson hem enteresan dostu Sherlock Holmes'a dair sorularına cevap bulmaya başlar hem de kendini uzun soluklu bir maceranın ortasında bulur.

Bu kan dondurucu kızıl soruşturma dedektiflik dünyasının en ünlü ve önemli beraberliklerinden birinin başlangıcıdır.

Kızıl Soruşturma, en iyi Sherlock Holmes metinlerinden biri olmasının yanında, sonranda yazılmış birçok polisiye romanı etkilemiş ve artık klasik haline gelmiş büyük bir edebiyat klasiğidir.

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