Sezai Karakoç'un Sur kitabından çağa tanıklık edeceğiniz 20 alıntı

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç, ömrünü Müslümanların İslam şuuruna dönmesi için ortaya koyduğu diriliş davasına adadı. Yazdığı şiirlerle edebiyatımızın özgün sesi olan Karakoç, çağımızda yaşadığımız problemlere karşı da çözüm yolları aradı. Günlük Yazılar serisinin üçüncü kitabı Sur, bu eserlerinden yalnızca biriydi. Kitapta İslam aleminin sıkıntılarının kaynağına değinen Karakoç, içinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan kurtuluşa erebilmek için birtakım önerilerde bulundu. İşte Sezai Karakoç'un Sur kitabından çağa tanıklık edeceğiniz 20 alıntı…