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Sezai Karakoç'un Sur kitabından çağa tanıklık edeceğiniz 20 alıntı

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç, ömrünü Müslümanların İslam şuuruna dönmesi için ortaya koyduğu diriliş davasına adadı. Yazdığı şiirlerle edebiyatımızın özgün sesi olan Karakoç, çağımızda yaşadığımız problemlere karşı da çözüm yolları aradı. Günlük Yazılar serisinin üçüncü kitabı Sur, bu eserlerinden yalnızca biriydi. Kitapta İslam aleminin sıkıntılarının kaynağına değinen Karakoç, içinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan kurtuluşa erebilmek için birtakım önerilerde bulundu. İşte Sezai Karakoç'un Sur kitabından çağa tanıklık edeceğiniz 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 11:35
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"Çağımızın Müslümanının yitirilmiş cenneti Kuran'dır. Onu tekrar bulmadıkça nerede ve hangi şart altında olursa olsun cehennemdedir."

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"İnsan gönlü hakikatlerin tecelli ettiği bir aynadır. Ama onu gurur pası kaplamadığı sürece."

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"Ölüm de hayat da her an beraberdir ve bizimledir."

Sezai Karakoç kimdir?

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"Gurur insanın kendi kendini putlaştırmasıdır."

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"Büyük sûr üflenmeden önce herkes kendi sûrunu üflesin."

Sezai Karakoç'un kaleminden 'İslam'ın Dirilişi'

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