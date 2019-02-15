Sezai Karakoç'un sevda yüklü şiiri ve ardındaki sır perdesi

Mona Roza, 'tek gül' anlamına geliyordu. Moza Roza şiiri yıllarca tam bir tam bir muamma olduğu ve Sezai Karakoç Usta da ketumiyetiyle gizemi daha da artırdığından, "Sezai Karakoç – Muazzez Akkaya aşkı"na ilişkin öyle hikayeler anlatıldı ki... Bu efsanelerden birkaçını aktaralım. Anlatılanlara göre, Sezai Karakoç, üniversitedeyken bir okul arkadaşına sevdalanır. Fakat kendisini yakışıklı bulmadığı için ona bir türlü açılamaz. Bir gün cesaretini toplayıp aşkını Muazzez Hanım'a arz eder. Fakat reddedilince çok üzülür. Okullar tatil olur.

Muazzez Hanım Geyve'de yazlıkta kalmaya başlar. Sezai Karakoç da tam karşısındaki yazlığın bahçesinde bahçıvan olarak çalışmaktadır. Ve her gün bahçeden karşılıksız sevgi duyduğu sevgilisini seyreder. Ona şiirler yazar.