Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri
Yayınlanma Tarihi: Aralık 26, 2024 10:08 Güncelleme Tarihi: Aralık 26, 2024 10:50
20. asrın en mühim şair ve düşünce insanlarından biri olan, hayatı mücadele ve gayret ile geçen Mehmet Akif Ersoy neslini ve sonraki nesilleri ciddi anlamda etkilemeyi başarmış nadir kimselerdendi. Diriliş şairi Sezai Karakoç da Akif'in duruşu, eserleri ve şiirle kurduğu sahici bağdan etkilenen isimler arasındaydı. Karakoç hem Akif'in isminin gençler arasında yayılması hem de kendisindeki akisleri yansıtabilmek amacıyla "Mehmed Akif" adında bir eser yayınlamıştı. İşte Diriliş Şairi Sezai Karakoç'un kaleminden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy...
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Türk Edebiyatında, Akif kadar, hayatı şiire ve şiiri hayata sokmuş şair yoktur.
Sezai Karakoç
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Akif, şiirine temel tarihî kadro olarak, «şimdiki zaman»ı alır. Şiirinin konusu olan «hayat»ın zaman kategorisi, şimdiki zamandır.
Sezai Karakoç
EN ÇOK SEVİLEN 10 MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRİ
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Belki de Akif'in şiirini anlayabilmenin en iyi yolu onu Yahya Kemal'le bir arada düşünmektir.
Sezai Karakoç
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Fatih semti, İstanbul'un içinde ikinci bir İstanbul'dur.
Sezai Karakoç
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Genç ve ateşli ruhu, bir yandan şiire, bir yandan İslâm âlemi düşünür ve önderlerine, bir yandan da gençlik arasında yayılan ihtilâlci fikirlere açılıyordu.
Sezai Karakoç