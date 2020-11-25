Arama

Menu

Sezai Karakoç’un Kıyamet Aşısı kitabından 30 alıntı 📕

Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdıran bir isim. Onun ismi "Diriliş" kavramı ile özdeşleşir; eserlerinde İslam dünyasının "yeniden dirilişini" amaç edinir. Bu uğurda, yazı ve düşüncelerinde diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalışır. Kaleme aldığı Kıyamet Aşısı da bir nevi diriliş neslinin bilinç aşısıdır. Bir derdi, davası olan her ferdin mutlaka kitaplığında bulundurması gereken Sezai Karakoç'un Kıyamet Aşısı kitabından 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:28
  • 1
  • 30

Bu dünyaya yerleşmek istedik, o yüzden bir sürgüne mahkûm edildik, kendi kendimizden sürgün edildik. Kendi ülkemizde sürgünüz şimdi.

  • 2
  • 30

Müslüman korku çitini aştıktan, sevinç bölgesini geçtikten sonra güven alanına ayak basar. Yol her zaman uçurumu yener.

  • 3
  • 30

Batılı insan, turist olur, olabilir ama hicret adamı olamaz. Müslümansa turistken de hicret adamıdır.

Sezai Karakoç'un en çok sevilen 20 şiiri

  • 4
  • 30

Allah'ı kaybetmiş insan, neyi aramaktadır? Allah'ı aramayan insan, neyi bulacaktır? Kur'an'dan kaçan, hangi kitaba inanacaktır? Peygamberi görmeyen, hangi insanı görecektir? Cennetini elinden kaçırmış olan, cehennemden başka neyi kazanacaktır?

  • 5
  • 30

Zaman, Müslümanın elinde, yıkanması gereken bir ölüdür!

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN