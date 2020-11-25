Sezai Karakoç’un Kıyamet Aşısı kitabından 30 alıntı 📕

Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdıran bir isim. Onun ismi "Diriliş" kavramı ile özdeşleşir; eserlerinde İslam dünyasının "yeniden dirilişini" amaç edinir. Bu uğurda, yazı ve düşüncelerinde diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalışır. Kaleme aldığı Kıyamet Aşısı da bir nevi diriliş neslinin bilinç aşısıdır. Bir derdi, davası olan her ferdin mutlaka kitaplığında bulundurması gereken Sezai Karakoç'un Kıyamet Aşısı kitabından 30 alıntıyı derledik.