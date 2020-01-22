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Sezai Karakoç'un kaleminden 'Diriliş Neslinin Amentüsü'

Sezai Karakoç'un yaşarken hakkında en çok kitap ve makale yazılmış düşünce adamı olduğunu biliyor muydunuz? Edebiyatımızın en güçlü sesi Sezai Karakoç ömrünü, insanımızın şuur kazanması ve öz benliğine dönmesi için bir 'diriliş' mücadelesine adadı. Bu mücadeleyi de "Biz diriliş erleri, son peygamberin sancağı altına sığınıyoruz. Bu sancağın yere düşmemesi görevimizdir, varoluş hikmetimizdir." olarak açıklayan usta kalem, edebiyatımızın bir dönüm noktası oldu. Sezai Karakoç'un 'Diriliş Neslinin Amentüsü' kitabından alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 08:51
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Hakikat, müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır.

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Kendimin bir diriliş eri olduğuma inanıyorum. Bir 'diriliş cephesi' bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma, olmam gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir savaştır? Topla, tüfekle, bombayla, molotof kokteyli veya füze, nükleer silah veya gazla yapılan savaş olmaktan önce ve öte, bir ruh savaşıdır. Ruhlar arasında olan bir savaştır. Bu savaşlarda bedenlerden, maddî vücutlardan önce ruhlar, mânevi vücutlar, yani varoluşlar düşer, tutsak olur, yenilgiye uğrar. Ya da tersine düşürür, tutsak eder, yenilgiye uğratır. Bu bir zihniyet savaşıdır. Karayla akın savaşıdır. Bu bir hayat tarzı, dünya görüşü, yani bir medeniyet savaşıdır.

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Hakikate susamıştır sürekli olarak ruhum.

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Ruh, sürekli olarak, Allah'ı bilme, Allah huzurunda olma savaşı içinde olacaktır. Buna engel olmaya çalışan benlik içi veya ben ötesi bütün yâd varlıklarla savaşacaktır sürekli olarak ruh. Diriliş, ruhun açtığı bu sürekli savaşı sürdürme ve bu savaştan sürekli olarak başarılı çıkmak demektir.

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İslam sana, et, kemik, deri, hatta ciğer, ilik, kalp, beyin olacak, hatta zekâ, zihin ve ruh olacaktır.

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