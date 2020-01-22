Sezai Karakoç'un kaleminden 'Diriliş Neslinin Amentüsü'

Sezai Karakoç'un yaşarken hakkında en çok kitap ve makale yazılmış düşünce adamı olduğunu biliyor muydunuz? Edebiyatımızın en güçlü sesi Sezai Karakoç ömrünü, insanımızın şuur kazanması ve öz benliğine dönmesi için bir 'diriliş' mücadelesine adadı. Bu mücadeleyi de "Biz diriliş erleri, son peygamberin sancağı altına sığınıyoruz. Bu sancağın yere düşmemesi görevimizdir, varoluş hikmetimizdir." olarak açıklayan usta kalem, edebiyatımızın bir dönüm noktası oldu. Sezai Karakoç'un 'Diriliş Neslinin Amentüsü' kitabından alıntıları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 22.01.2020
09:22
Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
08:51