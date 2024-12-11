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Sezai Karakoç'un çağa seslenişi: Ruhun Dirilişi

Yayınlanma Tarihi: Aralık 11, 2024 09:04 Güncelleme Tarihi: Aralık 11, 2024 09:09

Kaleme aldığı metinler ve gerçekleştirdiği sohbetler ile 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Sezai Karakoç, "Diriliş" adını verdiği fikir örgüsünün etrafında pek çok metin kaleme almıştı. Ama "diriliş" kelimesini beş eserinde kullandı. Birbiriyle bağıntılı olan kitaplardan biri de Sezai Karakoç'un çağa seslenişi olan Ruhun Dirilişi idi. On iki bölümden oluşan Ruhun Dirilişi, okurun bazı meseleleri sorgulamasını hedef ediniyordu. Sizler için Sezai Karakoç'un çağa seslenişi: Ruhun Dirilişi'nden alıntıları bir araya getirdik.

1/20

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Hristiyanlar geleceğe bakarlarken geçmişi yorumlamakta yanıldı. Nietzsche de öyle.

Sezai Karakoç

2/20

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Ruhun ölümünden bahsettiğimiz, onun kökten yok oluşu değil, varoluş hikmetinden habersiz oluşu, uzak kalışıdır.

Sezai Karakoç

3/20

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Köyde tabiatla birleşerek etki yapan zaman, büyük şehirde adeta doğrudan doğruya etki yapar olmuştu. Tabiatı az çok ezmiş, yenmiş olan insanoğlu, zamanla karşı karşıya geldi. Onu da yenmek için böldü, ölçtü, matematik dehasının çemberine almaya çalıştı zamanı. Ama zamanı madde gibi düşünmek yanlışından bir türlü kurtaramıyordu kendini. (…) Her konuyu madde gibi düşünmek ve incelemek. Metodunu bir türlü değiştiremedi. Alışkanlık köleliğinden sıyrılamadı.

Sezai Karakoç

4/20

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Hazreti İbrahim döneminde, hakikatin, İslam'ın toplumunu kurmak söz konusudur. Bu yüzdendir ki, Hazreti Yusuf'un yollarının ucu "devlet"e çıkar, Hazreti İbrahim'inki ise "millet"e.

Sezai Karakoç

5/20

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İnsan Allah'a inancını yenilemeli, tazelemelidir. Bir alışkanlık gibi değil. Bir töre gibi bile değil. Bir mirastır bu ama bir miras gibi de değil. Sanki ilk ve son insan kendisiymiş gibi, Allah'a inancını tazelemelidir insan.

Sezai Karakoç

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