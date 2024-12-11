Sezai Karakoç’un çağa seslenişi: Ruhun Dirilişi

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İnsan Allah'a inancını yenilemeli, tazelemelidir. Bir alışkanlık gibi değil. Bir töre gibi bile değil. Bir mirastır bu ama bir miras gibi de değil. Sanki ilk ve son insan kendisiymiş gibi, Allah'a inancını tazelemelidir insan.

Sezai Karakoç