Sadi-i Şirazi'den öğütler

Tüm ışıkların söndüğü zamanlarda şairler, şiirleri ile milletlerinin ayağa kalkmasına yardım ederler. Fars edebiyatının en büyük şairlerinden olan Sadi-i Şirazi, Moğol istilası ile yok olma eşiğine gelen milletini eserleri ile ayakta tutabilmiş büyük bir isimdir. Çevre ülkelerin edebiyatını da etkileyen Şirazi'nin eserleri Batı dünyasında da karşılık bulmuştur. Sadi-i Şirazi'nin sözleri zamanla atasözleri gibi büyük bir şöhrete kavuşarak halk arasında kulaktan kulağa nakledilir. İşte Sadi-i Şirazi'den öğütler...