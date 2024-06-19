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Sadi-i Şirazi'den öğütler

Tüm ışıkların söndüğü zamanlarda şairler, şiirleri ile milletlerinin ayağa kalkmasına yardım ederler. Fars edebiyatının en büyük şairlerinden olan Sadi-i Şirazi, Moğol istilası ile yok olma eşiğine gelen milletini eserleri ile ayakta tutabilmiş büyük bir isimdir. Çevre ülkelerin edebiyatını da etkileyen Şirazi'nin eserleri Batı dünyasında da karşılık bulmuştur. Sadi-i Şirazi'nin sözleri zamanla atasözleri gibi büyük bir şöhrete kavuşarak halk arasında kulaktan kulağa nakledilir. İşte Sadi-i Şirazi'den öğütler...

Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:45
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"İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır."

Sadi-i Şirazi

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"Tahammül sana önce zehir gibi görünür fakat tabiatına kök salınca bal kesilir."

Sadi-i Şirazi

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"Gönlünün perişan olmasını istemiyorsan, perişan olanları gönlünden çıkarma."

Sadi-i Şirazi

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"Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin."

Sadi-i Şirazi

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"Kötü insan başkasının üzüntüsü ile rahatlayandır."

Sadi-i Şirazi

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