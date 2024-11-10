Rus Edebiyatından 5 İsim 5 Alıntı

Dünya edebiyatının en önemli duraklarından birisi de 17. yüzyılda kendisini kabul ettiren ve 18. ve 19. yüzyıllarda edebiyat dünyasına yön veren Rus edebiyatı idi. Toplumsal dönüşüm, baskı, ceza ve sürgün kavramlarının şekillendirdiği Rus edebiyatı bir milletin dönüşümünü ve duygularını en çarpıcı şekilde yansıtmıştı. Rus edebiyatının öne çıkan isimleri Tolstoy, Dostoyesvki, Gogol, Puşkin ve Turgenyev'in en dikkat çekici alıntılarını bir araya getirdik.