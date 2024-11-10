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Rus Edebiyatından 5 İsim 5 Alıntı

Dünya edebiyatının en önemli duraklarından birisi de 17. yüzyılda kendisini kabul ettiren ve 18. ve 19. yüzyıllarda edebiyat dünyasına yön veren Rus edebiyatı idi. Toplumsal dönüşüm, baskı, ceza ve sürgün kavramlarının şekillendirdiği Rus edebiyatı bir milletin dönüşümünü ve duygularını en çarpıcı şekilde yansıtmıştı. Rus edebiyatının öne çıkan isimleri Tolstoy, Dostoyesvki, Gogol, Puşkin ve Turgenyev'in en dikkat çekici alıntılarını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 10.11.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:52
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"Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir."

Tolstoy

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"Herkes gibi olmayın, tek başına kalmak pahasına olsa dâhi ayrılın."

Dostoyevski

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"Tüm insanlar sevilmek ister matmazel ne yapalım? Vahşi hayvanlar bile kafesin parmakları arasından burnunu uzatarak okşanmayı bekler."

Gogol

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"Çocuklar, onları "gerçekten" seveni hisseder."

Turgenyev

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"Ne ünlü bir soy ne güzellik ne kuvvet ne zenginlik, hiçbir şey bizi felaketlerden kurtaramaz."

Puşkin

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