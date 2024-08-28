Roger Garaudy'nin düşündürücü cümleleri

Ömrü uzun bir arayışta geçen Roger Garaudy 1981 yılında İslam'ın Vadettikleri ve Geleceğimizde İslam Var başlıklı iki kitap yayınlamıştı. Bu iki eser hakikatin kenarında gezinen Garaudy için bir kurtuluş vesilesiydi. 1982 yılında Müslüman olduğunu ilan eden düşünür, dünyayı intihar etmekten kurtaracak tek din, düşünce yapısının İslam olduğunu ilan etmişti. Sizler için Garaudy'nin düşündürücü, etkileyici, çarpıcı cümlelerini derledik.