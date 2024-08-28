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Roger Garaudy'nin düşündürücü cümleleri

Ömrü uzun bir arayışta geçen Roger Garaudy 1981 yılında İslam'ın Vadettikleri ve Geleceğimizde İslam Var başlıklı iki kitap yayınlamıştı. Bu iki eser hakikatin kenarında gezinen Garaudy için bir kurtuluş vesilesiydi. 1982 yılında Müslüman olduğunu ilan eden düşünür, dünyayı intihar etmekten kurtaracak tek din, düşünce yapısının İslam olduğunu ilan etmişti. Sizler için Garaudy'nin düşündürücü, etkileyici, çarpıcı cümlelerini derledik.

Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:51
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Dünyada her fikir, elli yüz sene içinde eskiyip değerini yitirmeye mahkûmdur. Bunun tek istisnası Kur'an'dır. Eskimediği gibi her geçen gün daha anlaşılır hale gelmekte, adeta gençleşmektedir.

Roger Garaudy

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Haklı bir davaya inanmışsanız, bedeli ne olursa olsun, onun uğrunda sonuna kadar mücadele etmelisiniz.

Roger Garaudy

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Benim açımdan dünyanın en büyük günahı, umutsuzluğa kapılmaktır. İman sahibi olmak ise, fırtına ve kasırgalara rağmen sabaha ereceğinize ve günle buluşacağınıza inanmak demektir.

Roger Garaudy

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Hakikî diyalog, ancak herkes başlangıçta başkasından öğreneceği bir şey olduğuna kesinlikle inandığı zaman gerçekleşir.

Roger Garaudy

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Binlerce yıllık bir perspektiften bakıldığında apaçık görülür ki Batı, insanlık tarihinin en büyük canisidir.

Roger Garaudy

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