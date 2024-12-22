Rasim Özdenören'in sosyolojik ve psikolojik tahlil eseri: Çok Sesli Bir Ölüm

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"Hırslı biri değilim ben. Ama tanrının varlığına aldırmayan insanların yaşadığı yerde, eninde sonunda seni de hırs bürüyor, gittikçe daha çok edineyim diyorsun, gittikçe daha çok.. sonunda, kendi etini, kendi kanını da yiyip tüketiyorsun.. bunu anlarsan eğer, böyle oluyor. Kendi çocukların sana karşı çıkıyor. Seni korumakla görevli olanlar sana kurşun sıkıyor."

Rasim Özdenören