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Rasim Özdenören'in sosyolojik ve psikolojik tahlil eseri: Çok Sesli Bir Ölüm

Yayınlanma Tarihi: Aralık 22, 2024 15:06 Güncelleme Tarihi: Aralık 22, 2024 15:57

Edebiyat, güzel sanatların en önemli dallarından biri olduğu gibi aynı zamanda içerisinde barındırdığı tarihi, sosyolojik ve psikolojik ögelerle beraber temel kaynaklardan birisi olarak da kabul edilir. Son devrin en önemli öykü ve deneme yazarlarından biri olan, eserleriyle yaşadığı çağa damga vuran merhum Rasim Özdenören dört hikayeden meydana gelen meşhur eseri Çok Sesli Bir Ölüm'de bir bölgenin sosyolojik ve psikolojik tahlilini yapar. İşte, Rasim Özdenören'in sosyolojik ve psikolojik tahlil eseri Çok Sesli Bir Ölüm'den altı çizili cümleler...

1/20

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"O anda da, yüreğinde duyduğu çeliksi bir gerilimin ağrısıyla yere yıkıldı."

Rasim Özdenören

2/20

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"İnsan arasında yapyalnız, kendi başına kaldığın gün."

Rasim Özdenören

3/20

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"Soğuğun, kurağın kavurduğu gülmeye alışmamış, buruşuk yüzler."

Rasim Özdenören

4/20

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"Köprünün ordan, çok uzakta, Ç… köyü, güneş altında, bir yangın yeri gibi mavi, titrek dumanlar içinde ipil ipil belirdi."

Rasim Özdenören

5/20

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"Hırslı biri değilim ben. Ama tanrının varlığına aldırmayan insanların yaşadığı yerde, eninde sonunda seni de hırs bürüyor, gittikçe daha çok edineyim diyorsun, gittikçe daha çok.. sonunda, kendi etini, kendi kanını da yiyip tüketiyorsun.. bunu anlarsan eğer, böyle oluyor. Kendi çocukların sana karşı çıkıyor. Seni korumakla görevli olanlar sana kurşun sıkıyor."

Rasim Özdenören

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