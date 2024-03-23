Rasim Özdenören'in kaleminden zaman mefhumuna dair alıntılar

Rasim Özdenören, Türk edebiyat ve düşünce dünyasında müstesna bir isimdir. Eserlerinde zaman kavramını derinlemesine irdeleyen Özdenören, insana dair özgün düşünceleriyle de dikkat çeker. Zamanın insan hayatındaki rolünü incelerken, onun geçiciliği ve değerini sorgular. Özdenören'in eserlerinde zamanın insanı nasıl etkilediği, yaşamın akışı içindeki anlamları üzerine derin tespitler bulunur. İnsana dair incelikli gözlemleri ve derin analizleri, okuyucularını düşünmeye sevk eder. Onun eserlerinde zaman kavramı, insanın iç dünyasıyla etkileşim halinde derin anlamlar kazanır. Sizler için Özdenören'in düşünce dünyasından "zaman" ve "insan" mefhumlarına dair alıntılar…