Rasim Özdenören'in kaleminden "Yazı, İmge ve Gerçeklik"
Rasim Özdenören'in kaleminden "Yazı, İmge ve Gerçeklik"
Öykülerinin dışında kaleme aldığı deneme metinleriyle de edebiyatımıza damga vuran Rasim Özdenören, doğu ve batı arasında bocalayıp duran bir yazın dilini reddetti. Özdenören "Yazı, İmge ve Gerçeklik" isimli eserinde edebiyatın temel meseleleri ve sorunlarına eğilerek sahici bir çıkış yöntemi aradı. Sizler için kitaptan en dikkat çekici alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 05.02.2023
19:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
19:46