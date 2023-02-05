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Rasim Özdenören'in kaleminden "Yazı, İmge ve Gerçeklik"

Öykülerinin dışında kaleme aldığı deneme metinleriyle de edebiyatımıza damga vuran Rasim Özdenören, doğu ve batı arasında bocalayıp duran bir yazın dilini reddetti. Özdenören "Yazı, İmge ve Gerçeklik" isimli eserinde edebiyatın temel meseleleri ve sorunlarına eğilerek sahici bir çıkış yöntemi aradı. Sizler için kitaptan en dikkat çekici alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 05.02.2023 19:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 19:46
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Uslûbu beyan aynıyla kişidir, denir: üslûp kişiyi yansıtır.

Rasim Özdenören

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Bir meselesi olmadan yola çıkan biri ne yazabilir?

Rasim Özdenören

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Yazarın çapı yaşadıklarıyla değil, fakat anlattıklarını tanıyıp tanımamasıyla, nazarının nüfuzuyla ortaya çıkar diyorum.

Rasim Özdenören

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Acaba bir şeyi yok saymakla onu yok etmiş olabilir miydik? Yoksa, yok saydığımız şeyi gene de vurgulamak zorunda mı bulunuyorduk? Yok sayılan şey, ancak ve ancak dile getirilmek zorunda mıydı?

Rasim Özdenören

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İnsanın bir kalbi bulundukça ve insan, kalbinin öyküsünü yazmaya durmuşsa, bitirilemeyecek bir öykü, durmadan ve fakat her seferinde yeni bir kalıba girerek tekrarlanıp gidecektir.

Rasim Özdenören

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