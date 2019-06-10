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Özdemir Asaf'tan yalnızlığa dair 30 alıntı

Yayınlanma Tarihi: Haziran 10, 2019 16:35 Güncelleme Tarihi: Ocak 30, 2025 16:31

Çağdaş şiirin özgün isimlerinden biri olan Özdemir Asaf yalnızlığı; "Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz." cümleleri ile anlattı. O, düşünce ve duygularını kısacık mısralara sığdırmasıyla, âdeta Uzak Doğu ülkelerinin bilge şairlerini anımsattı bize... Bütün akımların dışında bir şair olan Özdemir Asaf'tan 30 alıntıyı sizler için derledik.

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Özdemir Asaf’tan yalnızlığa dair 30 alıntı

''Doğdu, sevinçten ağladılar. Öldü, acıdan ağladılar.. O, bu arada yaşadı, hiç düşünmediler.''

2/30
Özdemir Asaf’tan yalnızlığa dair 30 alıntı

''İnsan yorulunca duruyor... Durunca düşünüyor... Düşününce koşuyor. Koşunca yoruluyor... Yorulunca insanlaşıyor. İnsanlaşınca işler karışıyor. Yalnız kalıyor..''

3/30
Özdemir Asaf’tan yalnızlığa dair 30 alıntı

''Her insanın bir öyküsü vardır, ama her insanın bir şiiri yoktur.''

4/30
Özdemir Asaf’tan yalnızlığa dair 30 alıntı

''Yalnızlık paylaşılmaz,

Paylaşılırsa yalnızlık olmaz.''

5/30
Özdemir Asaf’tan yalnızlığa dair 30 alıntı

''Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler.''

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