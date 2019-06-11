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Özdemir Asaf'tan 1 kelime 1 cümle

Yayınlanma Tarihi: Haziran 11, 2019 09:07 Güncelleme Tarihi: Ocak 30, 2025 16:32

Çağdaş şiirin özgün isimlerinden biri olan Özdemir Asaf yalnızlığı; "Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz." cümleleri ile anlattı. O, düşünce ve duygularını kısacık mısralara sığdırmasıyla, adeta Uzak Doğu ülkelerinin bilge şairlerini anımsattı bize... Sizler için, Özdemir Asaf'tan '1 kelime 1 cümleyi' derledik.

1/22

''Doğdu, sevinçten ağladılar. Öldü, acıdan ağladılar.. O, bu arada yaşadı, hiç düşünmediler.''

2/22

''Yalnızlık paylaşılmaz,

Paylaşılırsa yalnızlık olmaz.''

3/22

''Sen beni yenmedin,

Çünkü ben seninle oynamadım.''

4/22

''İnsan yorulunca duruyor... Durunca düşünüyor... Düşününce koşuyor. Koşunca yoruluyor... Yorulunca insanlaşıyor. İnsanlaşınca işler karışıyor. Yalnız kalıyor..''

5/22

''Her insanın bir öyküsü vardır, ama her insanın bir şiiri yoktur.''

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