Özdemir Asaf'tan 1 kelime 1 cümle

Yayınlanma Tarihi:
Haziran 11, 2019 09:07
Güncelleme Tarihi: Ocak 30, 2025 16:32
Çağdaş şiirin özgün isimlerinden biri olan Özdemir Asaf yalnızlığı; "Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz." cümleleri ile anlattı. O, düşünce ve duygularını kısacık mısralara sığdırmasıyla, adeta Uzak Doğu ülkelerinin bilge şairlerini anımsattı bize... Sizler için, Özdemir Asaf'tan '1 kelime 1 cümleyi' derledik.
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''Doğdu, sevinçten ağladılar. Öldü, acıdan ağladılar.. O, bu arada yaşadı, hiç düşünmediler.''
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''Yalnızlık paylaşılmaz,
Paylaşılırsa yalnızlık olmaz.''
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''Sen beni yenmedin,
Çünkü ben seninle oynamadım.''
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''İnsan yorulunca duruyor... Durunca düşünüyor... Düşününce koşuyor. Koşunca yoruluyor... Yorulunca insanlaşıyor. İnsanlaşınca işler karışıyor. Yalnız kalıyor..''
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''Her insanın bir öyküsü vardır, ama her insanın bir şiiri yoktur.''