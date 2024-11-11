Osmanlı toplumunun en çok okuduğu kitaplardan biri: Muhammediyye

Soru: Esere niçin "Risaletü'n Muhammediyye" denilmiştir?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

Yazıcızade "ben bu eseri Hz. Peygamberlerin sonuncusu Hz.Muhammed'i (SAV) hatırlatmak, dünyaya getirdiği dini öğretmek için yazdım" diyerek söylüyor. Hz. Peygamberin adını zikrediyor ve adını zikrederek onun adına ve onu anlatmak için yazdığını ifade ederek Muhammediyye adını verdiğini kendisi söylüyor. Lakin ben kitapta yazmayan iki anlamı olduğunu daha düşünüyorum.

Kitab-ı Muhammediyye kendisinin adı da Muhammed olduğu için hem Hz. Muhammed'den (SAV) bahseden kitap anlamında hem de Muhammediyye yani Yazıcızade Muhammed Efendi'nin yazmış olduğu kitap anlamına gelecek şekilde tevriyeli olarak anlaşılabileceğini düşünüyorum.

Sadece Hz. Muhammed'i (SAV) değil Hz. Muhammed'in (SAV) şahsında İslam dinini anlattığı için de o ismin verildiğini düşünüyorum. Malum İsevilik, Musevilik gibi Muhammedilik de denilirdi. Özellikle Batı'da Müslümanlardan bahsedilirken Müslüman olduğundan daha çok Muhammedi, yani Muhammed'in (SAV) taraftarları anlamına gelecek şekilde Muhammedi adı verilirdi. Dolayısıyla sonradan da Müslümanlığı öğreten kitap anlamına gelecek şekilde de kullanıldığını düşünüyorum.