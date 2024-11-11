Osmanlı toplumunun en çok okuduğu kitaplardan biri: Muhammediyye
Fikriyat olarak edebiyat dolu yeni programımız "Edebi Klasikler" ile karşınızdayız... Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla, edebiyat ve düşünce dünyamızı inşa eden eserlerin merkeze alındığı programımızı Fikriyat.com ve sosyal mecralardaki hesaplarımızdan kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. Edebi Klasikler'in ilk bölümünde Prof. Dr. İsmail Güleç, Anadolu edebiyatının kurucu metinlerinden olan Muhammediyye'yi anlatıyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2024
18:58
: Muhammediyye nedir? Soru
Prof. Dr. İsmail Güleç:
Muhammediyye, Gelibolulu Muhammed Bican kardeşlerin büyüğü olan Mehmed Bican diye de bilinen Yazıcızade Mehmet Bican Efendi'nin meşhur eserinin adı: " Risaletün Muhammediyye". Hatta daha uzun fakat biz onu Risaletün Muhammediyye ya da sadece Muhammediyye olarak biliyoruz.
HAYATI VE FİKİRLERİYLE YAZICIZADELER
: Muhammediyye'nin müellifi kimdir? Soru
Prof. Dr. İsmail Güleç:
Muhammediyye'nin müellifi Gelibolulu Mehmed Efendi'dir. Gelibolulu iki kardeş olarak meşhurdurlar: Yazıcızade Mehmet ve Yazıcızade Ahmet Efendiler. olarak bilinir. Bizim kültürümüzü halk edebiyatımızı Türk edebiyatını, Türk dini edebiyatını, din etkisinde gelişen Türk edebiyatını hatta halk kültürünü halk inançlarını beslemiş önemli birkaç kaynaktan biridir kardeşler. Gelibolulu, ilmi tahsilinden sonra Hacı Bayram-ı Veli'nin Sultan II. Murad tarafından Edirne'ye davet edilmesi üzere gerçekleştirildiği yolculuğunda uğramış olduğu Gelibolu'da karşılaşır ve ona bağlanır. Onun dervişi olduktan sonra da hayatının geri kalan kısmını insanları irşad ederek geçirir. Hayatı Gelibolu'daki denize bakan kayalıklar içindeki çilehanesinde, - bir oyuk içinde yaptığı çilehanede- geçer. Kitaplar yazar ve insanları irşad eder. Fakat şeyhlik postuna oturmaz. O, bizatihi bir tekke kurup şeyhlik yapıp insanları tekkede irşad etmek yerin e kitaplar yazarak insanları öldükten sonra da irşad etmeye, bilgilendirmeye devam etme yolunu seçer. Yazıcızade büyük bir alim, mutasavvıf, müellif ve şair olmak üzere çok yönlü bir zat idi.
: Esere niçin "Risaletü'n Muhammediyye" denilmiştir? Soru
Prof. Dr. İsmail Güleç:
Yazıcızade "ben bu eseri Hz. Peygamberlerin sonuncusu Hz.Muhammed'i (SAV) hatırlatmak, dünyaya getirdiği dini öğretmek için yazdım" diyerek söylüyor. Hz. Peygamberin adını zikrediyor ve adını zikrederek onun adına ve onu anlatmak için yazdığını ifade ederek Muhammediyye adını verdiğini kendisi söylüyor. Lakin ben kitapta yazmayan iki anlamı olduğunu daha düşünüyorum.
Kitab-ı Muhammediyye kendisinin adı da Muhammed olduğu için hem Hz. Muhammed'den (SAV) bahseden kitap anlamında hem de Muhammediyye yani Yazıcızade Muhammed Efendi'nin yazmış olduğu kitap anlamına gelecek şekilde tevriyeli olarak anlaşılabileceğini düşünüyorum.
Sadece Hz. Muhammed'i (SAV) değil Hz. Muhammed'in (SAV) şahsında
İslam dinini anlattığı için de o ismin verildiğini düşünüyorum. Malum İsevilik, Musevilik gibi Muhammedilik de denilirdi. Özellikle Batı'da Müslümanlardan bahsedilirken Müslüman olduğundan daha çok Muhammedi, yani Muhammed'in (SAV) taraftarları anlamına gelecek şekilde Muhammedi adı verilirdi. Dolayısıyla sonradan da Müslümanlığı öğreten kitap anlamına gelecek şekilde de kullanıldığını düşünüyorum.
: Muhammediye niçin yazılmıştır? Soru
Prof. Dr. İsmail Güleç:
Bunun bir
görünür bir de görünmeyen nedeni var. Görünür nedeni kendisinin kitabının sonradan söylediği arkadaşları, has adamları, devlet adamları, beraber olduğu Mahmut Paşa, Davut Paşa gibi kişilerin isteği doğrultusunda kaleme aldı. Yani arkadaşlarını arzusu ve talebi üzerine bu kitabı telif ediyor. Bu Muhammediyye'nin telifinin görünür nedeni. Kitabın arkasında yazmış olduğu sebebi telif dediğimiz bölümde dile getirilen gerekçe.
Bir de gece rüyasında
Peygamber Efendimizi (SAV) görüyor. Peygamberimizden (SAV) almış olduğu izin ve ruhsatla kitabını yazıyor. Bu kısmı görünmez sebebi olarak da söyleyebiliriz. Geleneğimizde, özellikle klasik metinlerde büyükler kitaba başlamadan önce adeta manevi bir destur almak için mana aleminde rüyalarında ya Hz. Peygamber'i (SAV) ya da tarikin büyüğünü rüyasında görüp onun maneviyatından destur alarak eserine başlaması ve başlanması adettendir. Hatta bunu günümüzde de görmek mümkün. Kimi araştırmacılar doktora yaparken bile üzerinde çalıştığı, zatı muhteremin mezarını ziyaret etmek de özellikle tasavvuf edebiyatçıları ve tasavvuf araştırmacıları arasında bir gelenek olarak hala devam eder.
1449-1450, on beşinci asrın ortaları, İstanbul henüz fethedilmemiş. Anadolu'da İslam yeni yeni yayılıyor. Fetret Dönemi biteli daha on sene olmuş. O ortamda
halka dini öğretmek için yazdığını düşünebiliriz. Bu durumda halka dinini öğretmek için Hz. Peygamber (SAV) üzerinden İslamiyeti öğretmek için yazılmış bir kitap olduğunu söyleyebiliriz.
: Muhammediyye kim için yazılmıştır? Soru
Prof. Dr. İsmail Güleç:
Muhammediyye, Yazıcızade'nin çevresindekilerin talebi üzerine kaleme alındı. Muhammediyye insanlara faydalı olsun diye kaleme alınan bir eserdir. Mesela Mesnevi de Hüsamettin Çelebi'nin arzusu üzerine kaleme alınmıştır ama Mevlana onu Hüsamettin Çelebi için değil tüm muhibleri ve canları için yazmıştır. Muhammediyye de Yazıcızade Muhammed tarafından telif edilmiştir ama muhatabı bu topraklarda yetişen tüm Müslümanlardır. Muhammediyye'nin orijinali "Meğaribü'z-zaman" isimli Arapça bir eser. Muhammediyye onun manzum tercümesi ve uyarlanması şeklinde bir eser. Dolayısıyla bu kitabı da Yazıcızade Muhammed Efendi başta Gelibolu'daki ehibbası ve muhibbanı olmak üzere Türk milleti için yazılmıştır, diyebiliriz, Mevlid-i Şerif'in yazıldığı gibi.