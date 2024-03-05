Orhan Veli’nin en çok sevilen 50 şiiri
Türk edebiyatının en özgün isimlerinden biri Orhan Veli... Halkın içinden ve halkın derdinden anlayan, anladıklarını yazıya döken bir şairdi. Anadolu ve Anadolu insanının hisleriyle şiirlerini adeta yaşayarak kaleme aldı. Vatanının her karışına ayrı sevdalı özgün ve yenilikçi bir simaydı. Eserlerinde ağır sanat ifadeleri yerine, halk dilini kullanmayı tercih etti. İşte, sizler için Orhan Veli'nin en çok sevilen 50 şiirini derledik.
Giriş Tarihi: 05.03.2024
11:59
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Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten Müreccah olmadı divanelik bu hâletten Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten
📌 Türk şiirinin en özgün ve yenilikçi şairlerinden Orhan Veli, 71 yıl önce bugün,
36 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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isimli şiirlerin şairi Orhan Veli, "Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda", "İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı", "Gün olur alır başımı giderim" 13 Nisan 1914'te Mızıka-yı Hümayun'da klarnist Mehmet Veli Bey ile Fatma Nigar Hanım'ın ilk çocukları olarak Beykoz'a bağlı Yalıköy'deki bir konakta dünyaya geldi.
10 maddede Orhan Veli Kanık
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Bir insan daha var, çok şükür, evde; Nefes var, Ayak sesi var; Çok şükür, çok şükür.
◾ Ailesi ona
"Ahmet Orhan" adını verdi. Soyadı Kanunu'ndan sonra aile " Kanık" soyadını aldı. Kanundan önce, babasının adındaki " Veli"yi sahiplenen Ahmet Orhan, " Orhan Veli" olarak tanındı.
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Sizin için, insan kardeşlerim, Her şey sizin için; Gece de sizin için, gündüz de; Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı; Ay ışığında yapraklar Yapraklarda merak; Yapraklarda akıl;Gün ışığında binbir yeşil; Sarılar da sizin için, pembeler de; Tenin avuca değişi, Sıcaklığı,Yumuşaklığı; Yatıştaki rahatlık; Merhabalar sizin için; Sizin için limanda sallanan direkler; Günlerin isimleri, Ayların isimleri, Kayıkların boyaları sizin için; Sizin için postacının ayağı, Testicinin eli; Alınlardan akan ter, Cephelerde harcanan kurşun; Sizin için mezarlar, mezar taşları. Hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları; Sizin için; Her şey sizin için.
◾ Bir kız kardeşinin henüz 1 yaşına gelmeden vefat ettiği belirtilen
Orhan Veli'nin, Adnan Veli ve Füruzan (Yolyapan) isimli 2 kardeşi daha oldu.
◾ Çocukluğu Beykoz, Beşiktaş ve Cihangir'de geçen Orhan Veli, mütareke sırasında Akaretler'de bulunan Anafartalar İlkokulu'nun ana sınıfına devam etti.
DALGACI MAHMUT - ORHAN VELİ
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İşim gücüm budur benim, Gökyüzünü boyarım, her sabah, Hepiniz uykudayken. Uyanır bakarsınız ki mavi.
Deniz yırtılır kimi zaman, Bilmezsiniz kim diker; Ben dikerim.
Dalga geçerim kimi zaman da, O da benim vazifem; Bir baş düşünürüm başımda,Bir mide düşünürüm midemde, Bir ayak düşünürüm ayağımda, Ne halledeceğimi bilemem.
◾ 7 yaşındayken son Halife
Abdülmecid'in Yıldız Sarayı'nda düzenlediği düğünde sünnet edildi. İlkokula, Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak başladı.
◾ Edebiyatla tanışması bu yıllara dayanan şairin ilk hikayesi,
"Çocuk Dünyası" isimli dergide basıldı.
YALNIZLIK ŞİİRİ - ORHAN VELİ
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Bilmezler yalnız yaşamayanlar, Nasıl korku verir sessizlik insana; İnsan nasıl konuşur kendisiyle; Nasıl koşar aynalara, Bir cana hasret, Bilmezler.
◾ Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine atanan babasının Ankara'ya tayininden sonra Orhan Veli, ilkokulu Ankara Gazi İlkokulu'nda tamamladı.
◾ Ortaokulu, Ankara Erkek Lisesi'nde okuyan Orhan Veli Kanık, lise yıllarında hocaları Ahmet Hamdi Tanpınar, Rıfkı Melul Meriç, Halil Vedat Fırtınalı ve Yahya Saim Sinanoğlu'nun ilgisini gördü.
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