Nurullah Genç'in "Bahar Buselik" eserinden unutulmaz cümleler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 09, 2025 11:02 Güncelleme Tarihi: Şubat 09, 2025 11:02
Nurullah Genç; zengin imgelere yer veren, renkli dizeleriyle insanların ufkunu açan bir şairimizdir. O, kalemiyle okurlarını mana iklimine doğru engin bir seyahate çıkarır. Aynı zamanda "Yağmur Şairi" olarak tanınan ve meşhur olan Genç, ince ince işlediği betimlemeleri onu çok farklı bir noktaya taşımıştır. İşte, böyle bir düsturla kaleme aldığı "Bahar Buselik" adlı eserinden sizler için birbirinden manalı dizeleri derledik.
1/20
🔹
Bahar nedir bilmedim, varım yoğum sonbahar.
Nurullah Genç
5/20
🔹
Sen beni bırak ki sana geleyim.
Nurullah Genç