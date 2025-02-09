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Nurullah Genç'in "Bahar Buselik" eserinden unutulmaz cümleler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 09, 2025 11:02 Güncelleme Tarihi: Şubat 09, 2025 11:02

Nurullah Genç; zengin imgelere yer veren, renkli dizeleriyle insanların ufkunu açan bir şairimizdir. O, kalemiyle okurlarını mana iklimine doğru engin bir seyahate çıkarır. Aynı zamanda "Yağmur Şairi" olarak tanınan ve meşhur olan Genç, ince ince işlediği betimlemeleri onu çok farklı bir noktaya taşımıştır. İşte, böyle bir düsturla kaleme aldığı "Bahar Buselik" adlı eserinden sizler için birbirinden manalı dizeleri derledik.

1/20

🔹

Bahar nedir bilmedim, varım yoğum sonbahar.

Nurullah Genç

Nurullah Genç Şiirleri

2/20

🔹

Teslim olduk gül bilmeyen kullara.

Nurullah Genç

3/20

🔹

Öyle ya, hakkım yok dağlara doğru

Ferhat'ın kalbiyle bakmaya benim.

Nurullah Genç

4/20

🔹

Kır çiçeği bilmez pencereleri.

Nurullah Genç

5/20

🔹

Sen beni bırak ki sana geleyim.

Nurullah Genç

Nurullah Genç'ten unutulmaz dizeler

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