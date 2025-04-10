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Nuri Pakdil'den "Osmanlı Simitçiler Kasidesi"

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:01

"Kudüs Şairi" olarak tanıdığımız merhum Nuri Pakdil, Filistin meselesini yakından takip etmiş bir dava insanıydı. Bedenen ve ruhen kalbi, Kudüs için atıyordu. Bir mütefekkir, şair ve yazar olan Pakdil; Kudüs için "Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum" demişti. Üslubu ve işlediği konularla oldukça dikkat çeken isim, şiirleriyle gönlümüzde taht kurdu. Kudüs Şairi'nin üçüncü şiir kitabı olan "Osmanlı Simitçiler Kasidesi" okurların büyük ilgisini çekmişti. İşte, bu eserden sizler için birbirinden kıymetli alıntıları derledik.

1/20

🔸

Akmaya başladılar mı yıldızlar ellerine

Oturup Kudüs'ü çağır ağır ağır kalbini

NURİ PAKDİL

Nuri Pakdil'in kaleminden alıntılar

2/20

🔸

Aydınlık sabahı düşün ve durgun karanlık geceyi

NURİ PAKDİL

3/20

🔸

Haydi ademoğlu kendinle tanış

Uzak dediğin yer en çok bir karış

NURİ PAKDİL

4/20

🔸

Işıldar baştanbaşa Boğaziçi

Değmeyegörsün gözlerin sulara...

NURİ PAKDİL

5/20

🔸

Hüzün geri geri giderse bir gece

Deliksiz uykuda tadılır sadece

NURİ PAKDİL

Nuri Pakdil'in kaleminden Batı Notları

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