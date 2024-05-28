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Nurettin Topçu'nun "Yarınki Türkiye" eserinden 50 söz

Bir fikir ve ahlak adamı olan felsefeci Nurettin Topçu, Türkiye'nin en önemli düşünürlerinden biridir. Topçu, çalışmalarıyla İslam felsefesini anlamaya, insanın dinimizdeki yerine ve vazifelerine yoğunlaşmış, İslam'a göre insanın mahiyeti nedir, yaratılışındaki gayeler nelerdir? gibi soruların da üzerinde durmuştur. Sizler için Nurettin Topçu'dan "Yarınki Türkiye" eserinin içinden 50 söz hazırladık. İşte Nurettin Topçu'nun "Yarınki Türkiye" eserinden 50 söz...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:17
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"Bizde henüz insan yok, aydın-cahil, ilerici-gerici var"

Nurettin Topçu

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"Din, ekseri hocaların dini satan ellerinde esirdir"

Nurettin Topçu

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"Zavallı halkımız, varını yoğunu, eskiden büyücü hocaya verdiği gibi, şimdi de büyüleyici Avrupa eşyasına veriyor"

Nurettin Topçu

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"Allah'a kalbiyle yaklaşamayanlar, mitolojiyi ve dinlere sokulan efsaneleri icad etmişlerdir"

Nurettin Topçu

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"Gençliğimizin kaybettiği en kıymetli şey, şahsiyet oldu. Bizim zavallı neslimiz, kendi kendine düşünebilmek kabiliyetini kaybetti"

Nurettin Topçu

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