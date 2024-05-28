Nurettin Topçu'nun "Yarınki Türkiye" eserinden 50 söz

Bir fikir ve ahlak adamı olan felsefeci Nurettin Topçu, Türkiye'nin en önemli düşünürlerinden biridir. Topçu, çalışmalarıyla İslam felsefesini anlamaya, insanın dinimizdeki yerine ve vazifelerine yoğunlaşmış, İslam'a göre insanın mahiyeti nedir, yaratılışındaki gayeler nelerdir? gibi soruların da üzerinde durmuştur. Sizler için Nurettin Topçu'dan "Yarınki Türkiye" eserinin içinden 50 söz hazırladık. İşte Nurettin Topçu'nun "Yarınki Türkiye" eserinden 50 söz...