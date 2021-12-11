Nobel alan ilk Müslüman: Necib Mahfuz

➡ Abas el Akdar - 1939
➡ Radubis - 1943
➡ Kifah Taibah - 1944
➡ al Kahira al Cadida – 1945 – Savrulan Kahire
➡ Han al Halili – 1946 – Han el Halili'de
➡ Zukak al Midak – 1947 – Ara Sokak
➡ al Sarab – 1948 - Serap
➡ Bidaya ve Nihaya – 1949 - Başlangıç ve Son
➡ Bayn al Kasrayn – 1956 – Saray Gezisi
➡ Kasr al Şavk – 1957 – Şevk Sarayı
➡ al Sukkarıyya – 1957 – Şeker Sokağı
➡ al Liss ve'l Kılab – 1961 – Hırsız ve Köpekler
➡ al Summan ve'l Harif – 1962 – Bıldırcın ve Sonbahar
➡ al Tarik – 1963 - Arayış
➡ al Şahhaz – 1965 - Dilenci
➡ Sarsara Favk al Nil – 1966 – Nil Üstünde Gevezelik
➡ Miramar – 1967 - Miramar
➡ Avladu Haratina – 1967 – Cebelavi Çocukları
➡ al Maraya – 1972 - Aynalar
➡ al Hubb Taht al Matar – 1973
➡ al Karnak – 1974 – Karnak Kafe
➡ Hikayat Haratini – 1975 – Semtimizin Hikayeleri
➡ Kabl al Layl - 1975
➡ Hazrat al Muhtaram – 1976 - Muhterem Efendim
➡ Mulhıma al Harafiş- 1977 –
➡ Asr al Hubb – 1981 – Aşk Zamanı
➡ Afrah al Kubba – 1981 – Düğün Evi
➡ Layali Alf Leyla – 1982 – Binbirinci Geceden Sonra
➡ al Baki min al Zaman Sa'ah - 1982 – Nil'in Üç Çocuğu
➡ Rıhla Ibn Fatımah - 1983
➡ al Aiş fi'l Hakika - 1985
➡ Yevm Katl el Za'im – 1985 – Başkanın Öldürüldüğü Gün
➡ Hadis es Sabah ve al Mesa, 1987
➡ Kastamir – 1988 - Kuştimur
İslamiyet sonrası Arapların himayesinde gelişen ilk dönem Fars edebiyatı