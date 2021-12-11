Nobel alan ilk Müslüman: Necib Mahfuz

📌 1988 senesinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Mahfuz, aslında bu ödülü beklemiyordu. O zamana kadar yazdıkları ile aynı zamanda Arap dünyasında eserleri yasaklanan bir yazardı. Lakin Nobel ödülü Mahfuz'un yasaklarının kalkmasına yol açacak ve tüm dünyada okunan bir yazar olmasını sağlayacaktı. Kendisi bu hususla ilgili 15 Ekim 1988'de "Orta Doğu" isimli bir gazeteye verdiği mülakatta,

"Şahsen be, özellikle son yıllarda, Nobel Ödülünü alacak kişiyi tespit için kullanılan ölçülerin pek sağlıklı olmadığını düşünüyordum. Oldukça şüpheciydim bu konuda. Zira söz konusu ölçütler, nesnel ve eleştirel değerlendirmeler sonucunda değil, politika ve kavim esaslarına dayanılarak belirleniyordu. Bu nedenle benim ya da Arap dünyasından bir başka yazarın bu ödüle layık görülebileceğini hiç mi hiç tahmin etmiyordum. Birçok arkadaşımda bu karamsarlık söz konusuydu." cümleleri ile Nobel'e karşı hissettiklerini dile getirir.

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