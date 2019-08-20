Necib Mahfuz’a dair 1 bilgi 1 alıntı

Mahfuz, yıllar sonra 10 farklı olayı anlattığı bir kitabına bu grubun adını verdi. "Harafiş Destanı" olarak isimlendirdiği kitabını 1977 yılında yayımladı. Harafiş, Osmanlı döneminin son zamanlarına kadar Mısır'da daha çok "garip ve kimsesizler" için kullanılan bir kelimeydi.

İktidar ve gücün anlatıldığı kitap, Mısır'da en çok bilinen ve okunan eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kitapta anlatılan konuların çoğu beyaz perde ve tiyatroya da aktarıldı. Necib Mahfuz'a 1972'de "Mısır Cumhuriyet Nişanı", 1988'de ise ülkenin en üst nişanı olan "Nil Nişanı" verildi.