Necib Mahfuz’a dair 1 bilgi 1 alıntı
Necib Mahfuz, dünya tarihine "Nobel ödülü kazanan ilk Müslüman" olarak geçen bir isim. Kaleme aldığı eserlerle Mısır edebiyatını dünyaya tanıttı, ülkenin en çok okunan ve bilinen eseri olan "Harafiş Destanı"nı yine o kaleme aldı. Mahfuz, aynı zamanda eserleri en fazla beyaz perdeye uyarlanan Arap yazar olarak tanınıyor. Onunla bütünleşen en önemli unsurlar ise sokak ve tekkeler. Doğup büyüdüğü bölgede bulunan bir tekke, müzeye çevrildi ve 13 yıl önce hayata veda eden Necib Mahfuz'un yaşamına ışık tutuyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2019
18:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
09:16
Nobel ödülü kazanan ilk Müslüman kişi olan Necib Mahfuz, 11 Aralık 1911'de El-Ezher bölgesinin Cemaliye sokağında dünyaya geldi. Mahfuz, çocukluk ve gençlik dönemini tarihi Kahire'nin kalbi olarak kabul edilen bu semtte geçirdi.
Üniversitede felsefe okuyan Mahfuz, 17 yaşında iken yazı hayatına başladı. 1940'lı yıllarda kendilerini
"Harafiş" olarak isimlendiren bir entelektüel gruba katıldı. Bu grup, her hafta bir kişinin evinde veya kahvehanede toplanır, son gelişmeleri değerlendirir ve edebiyat sohbetleri yapardı.
"Yazmak düşünüp, hissedebilen insanların harcıdır, gece kulüpleri ve barlardan çıkmayan zevk düşkünlerinin değil. Fakat kötü zamanlardayız. Eğitimlerini şüphesiz bir sirkte alan ve numaralarını sergileyecek en uygun saha olarak gazeteciliği seçen türedilerle, palyaçolarla çalışmaya mahkûmuz."
MISIR’IN EN ÇOK OKUNAN ESERİNİ KALEME ALDI
Mahfuz, yıllar sonra 10 farklı olayı anlattığı bir kitabına bu grubun adını verdi.
"Harafiş Destanı" olarak isimlendirdiği kitabını 1977 yılında yayımladı. Harafiş, Osmanlı döneminin son zamanlarına kadar Mısır'da daha çok "garip ve kimsesizler" için kullanılan bir kelimeydi.
İktidar ve gücün anlatıldığı kitap, Mısır'da en çok bilinen ve okunan eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kitapta anlatılan konuların çoğu beyaz perde ve tiyatroya da aktarıldı. Necib Mahfuz'a 1972'de
"Mısır Cumhuriyet Nişanı", 1988'de ise ülkenin en üst nişanı olan "Nil Nişanı" verildi.
"...Ben bir şey istedim, Yazgı başka şey istedi…"
NOBEL ÖDÜLÜ’NDEN SONRA TÜM DÜNYADA TANINDI
1988'de kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü ise Mahfuz'un dünyaca tanınmasına ve eserlerinin farklı dillere çevrilmesine vesile oldu.
30 Ağustos 2006'da 95 yaşında hayatını kaybeden Mahfuz, Arap dünyasında eserleri televizyon, tiyatro ve sinemaya en fazla aktarılan yazar olarak biliniyor.