Arama

Menu

Nefisle Mücadelenin İlacı

Hikem-i Ataiyye müellifi İbn Ataullah el-İskenderi, Kuzey Afrika'nın yetiştirdiği en mühim alimlerden birisidir. Nefisle mücadelenin ilacı olan Gelin Tacı eserinde, kalbi Allah'a bağlamak ve O'nun rızasını kazanmak için neler yapılması gerektiğini ikna edici bir dille anlatır. İbn Ataullah İskenderi eserinde, insanoğlunu kendi nefsinin nasıl aldatıp kandırdığını ve onun bu aldatışlarından kurtulmak için ne yapması gerektiğini misallerle öğretir.

Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:31
  • 1
  • 20

🍁

Dünyada en güzel şey, Allah'a yalvarmak ve O'nun sana seslenişinin hazzına ermektir.

İbn Ataullah el-İskenderi

  • 2
  • 20

🍁

Kalp, ibadet suyuyla sulanan bir ağaç, meyveleri ise sezgi ve idraktir. Gözün meyvesiyse, olup biteni değerlendirip ibret almaktır.

İbn Ataullah el-İskenderi

  • 3
  • 20

🍁

Kulağın meyvesi, Kur'an ı dinlemektir.

İbn Ataullah el-İskenderi

  • 4
  • 20

🍁

Dilin meyvesi, Allah'ı zikretmek. El ve ayakların meyveleri de hayrı yapmaya yönelmektir.

İbn Ataullah el-İskenderi

  • 5
  • 20

🍁

Kalp susuz kalıp kurursa, meyveleri yok olur Şu halde senin kalbin çoraklaşmışsa, bol bol zikir yap!

İbn Ataullah el-İskenderi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN