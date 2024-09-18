Nefisle Mücadelenin İlacı

Hikem-i Ataiyye müellifi İbn Ataullah el-İskenderi, Kuzey Afrika'nın yetiştirdiği en mühim alimlerden birisidir. Nefisle mücadelenin ilacı olan Gelin Tacı eserinde, kalbi Allah'a bağlamak ve O'nun rızasını kazanmak için neler yapılması gerektiğini ikna edici bir dille anlatır. İbn Ataullah İskenderi eserinde, insanoğlunu kendi nefsinin nasıl aldatıp kandırdığını ve onun bu aldatışlarından kurtulmak için ne yapması gerektiğini misallerle öğretir.