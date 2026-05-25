Necip Fazıl Kısakürek'in hayata dair izleri
Yayınlanma Tarihi: 25.05.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 11:39
Kırk üç sene evvel asıl yurduna göç eden Necip Fazıl Kısakürek, şiirleri ile nesillerin hamurunu yoğurmuş bir şair, düşüncesi ile çağlara selam durmuş bir edipti. Yazdıkları, düşündükleri ve gençleri etkilemesi ile ülkemizin yirminci yüzyılına mührünü vuran Necip Fazıl, sevenleri ve okurları olarak "üstad" olarak anılmıştı. Günümüzde hala en çok okunan şiirlerin imzasına sahip olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerindeki hayata dair izler taşıyan cümlelerin altını çizdik.
1/20
💠
Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!
Necip Fazıl Kısakürek
2/20
💠
Çilesi çekilmeyen şeyin aşkı olmaz.
Necip Fazıl Kısakürek
3/20
💠
Kıymet hükmüne erdirilemeyen hâdise, bilinse de bilinmiyor demektir.
Necip Fazıl Kısakürek