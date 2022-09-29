Natüralizm öncüsü Emile Zola

"Gerçeği yerin aItına gömseniz biIe, o bir gün büyüyerek patIayacak ve her şeyi yok edecektir."

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🔹Fransız-Alman Savaşı sırasında Fransız hükümeti ve ordusunun izlediği politikaları " Çöküş" romanıyla eleştiren Zola, savaş sırasında suçsuz yere mahkum edilen bir Yahudi askeri savunarak halk arasında kahraman oldu. Tarihe "Dreyfus Olayı" diye geçen bu süreçten sonra son romanını yazan Zola, romandaki hikâyeyi "Dreyfus Olayı'ndan esinlenerek oluşturdu.