Natüralizm öncüsü Emile Zola

Natüralist akımın evrensel temsilcisi, dünya edebiyatının önemli kilometre taşlarından biri olan romancı Emile Zola, 29 Eylül 1902'de hayata gözlerini yumdu. Zola insan iradesinin önemsizliğini, yaşamı asıl belirleyenin doğa ve toplumsal çevre olduğunu tüm yapıtlarında kanıtlamaya çalıştı. Yazar, sömürüye, adaletsizliğe, haksızlıklara karşı tutumunu edebiyatına yansıtmakla kalmadı, döneminin gelişmeleri karşısındaki açık politik tutumuyla da öne çıktı. Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden olan Zola'nın hayatına birlikte bakalım…
Giriş Tarihi: 29.09.2022
16:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
17:03