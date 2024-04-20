Natsume Soseki'nin Ardından kitabından alıntılar

Meiji Restarosyanu, Japon tarihinin ve edebiyatının gelişiminde çok önemli bir kırılmadır. Bu tarihten itibaren hem Japon İmparatorluğu hem de Japon edebiyatı yüzünü tamamen Batı'ya döner. Bu dönemin akislerini ise en çarpıcı şekilde eserlerine konu edinen yazar Natsume Soseki'dir. Yaklaşık iki yıl kadar İngiltere'de de bulunan Soseki, kitaplarında Japon toplumun değişimini ve gelenekle olan bağını irdeler. Natsume Soseki'nin "Ardından" adlı kitabından alıntıları bir araya getirdik.