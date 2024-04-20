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Natsume Soseki'nin Ardından kitabından alıntılar

Meiji Restarosyanu, Japon tarihinin ve edebiyatının gelişiminde çok önemli bir kırılmadır. Bu tarihten itibaren hem Japon İmparatorluğu hem de Japon edebiyatı yüzünü tamamen Batı'ya döner. Bu dönemin akislerini ise en çarpıcı şekilde eserlerine konu edinen yazar Natsume Soseki'dir. Yaklaşık iki yıl kadar İngiltere'de de bulunan Soseki, kitaplarında Japon toplumun değişimini ve gelenekle olan bağını irdeler. Natsume Soseki'nin "Ardından" adlı kitabından alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:18
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"Ben de onun gibi gün içinde sadece kitap okuyarak ve müzik dinlemeye giderek yaşamak isterdim."

Natsume Soseki

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"Okumanın, kendi benliğini yaşayabildiği tek alan olduğunu düşünürdü."

Natsume Soseki

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"Toplum içinde gezinen iki ruh birbirleriyle karşılaşmış ve aralarında bir delik açılmış gibi birbirlerine bakmışlardı."

Natsume Soseki

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"Bu dünyada ne olacağını asla bilemezsin."

Natsume Soseki

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"Aklı mı bedenini yönetiyordu yoksa bedeni mi aklını yönetiyordu bilinmez."

Natsume Soseki

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