Müthiş Psikoloji’den “Hayır Diyebilme Sanatı”

Yayınlanma Tarihi:
Şubat 17, 2025 17:21
Güncelleme Tarihi: Şubat 17, 2025 17:21
Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mümkündür. Peki, "hayır" diyebilmek... Hayır, demek insana verilmiş en büyük ve en önemli bir seçim hakkı iken bazı kişiler hayır diyebilmeyi kendisi için uygun görmemektedir. Müthiş Psikoloji'nin "Hayır Diyebilme Sanatı"ndan sizler için hazırladığımız altı çizili satırlar, seçimlerinize bir pencere olacak.
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Sınırlarınız kim olduğunuzdur.
Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji
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İstemediği, doğru bulmadığı şeye hayır demek, reddebilmek kişinin kendisine olan saygısını artırır.
Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji
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Bazen seçim yaparsın bazen de seçimler seni olduğun kişi yapar.
Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji
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Kendinizi başka birisinin düşüncelerine göre incelemeye çalışırsanız hep ikinci el bir insan olarak kalırsınız.
Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji
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Çünkü insan, başkasıyla çatışırken bile kendiyle kavga ediyordur.