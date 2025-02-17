Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Müthiş Psikoloji’den “Hayır Diyebilme Sanatı”

Müthiş Psikoloji’den “Hayır Diyebilme Sanatı”

Yayınlanma Tarihi: Şubat 17, 2025 17:21 Güncelleme Tarihi: Şubat 17, 2025 17:21

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mümkündür. Peki, "hayır" diyebilmek... Hayır, demek insana verilmiş en büyük ve en önemli bir seçim hakkı iken bazı kişiler hayır diyebilmeyi kendisi için uygun görmemektedir. Müthiş Psikoloji'nin "Hayır Diyebilme Sanatı"ndan sizler için hazırladığımız altı çizili satırlar, seçimlerinize bir pencere olacak.

1/20

Sınırlarınız kim olduğunuzdur.

Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji

2/20

İstemediği, doğru bulmadığı şeye hayır demek, reddebilmek kişinin kendisine olan saygısını artırır.

Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji

3/20

Bazen seçim yaparsın bazen de seçimler seni olduğun kişi yapar.

Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji

4/20

Kendinizi başka birisinin düşüncelerine göre incelemeye çalışırsanız hep ikinci el bir insan olarak kalırsınız.

Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji

5/20

Çünkü insan, başkasıyla çatışırken bile kendiyle kavga ediyordur.

Hayır Diyebilme Sanatı - Müthiş Psikoloji

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Lut as ve ahlâktan yoksun bir toplumun sonu

Lut (as) ve ahlâktan yoksun bir toplumun sonu

Kalp ferahlığı: İnfak

Kalp ferahlığı: İnfak

Dünya Tarihinin İlk Holiganizm Vakası: Nika

Dünya Tarihinin İlk Holiganizm Vakası: Nika

Berlin duvarından Şam duvarına

Berlin duvarından Şam duvarına

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
PODCAST I İsrail’i kuran karanlık aile

PODCAST I İsrail'i kuran karanlık aile

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

Erzurum’da deprem bölgesine destek için hayır çarşısı açıldı

Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı