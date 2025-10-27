Bugün
Yazarlar insanın ruhi değişimleri, gelişimleri ve akisleri üzerinden inşa ettikleri eserlerle dünyanın en uzun hüzün tarihini kaleme alırlar. Ama bazı yazarlar bunu o kadar iyi yaparlar ki asırlar geçse de insanlar duygularını onların cümleleri ile anlatırlar. İşte, meşhur yazarlardan alıntılar...

Beklemesini bilirsen, her şeyin sırası gelir...

Öteki, Dostoyevski

Kendi kendime biz gurbetin insanlarıyız diyorum. Mesafelerin terbiye ettiği insanlar.

Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar

İnsanlar kırıcıydı kitaplara kaçtım.

Mağaradakiler, Cemil Meriç

Aslında körlük, umudun tükendiği bir dünyada yaşamaktı.

Körlük, José Saramago

Parklar, bahçeler ve kırlar genel müdürlüğüne göre de, altmış bin papatya sevgi falı için koparılmış.

Tutunamayanlar, Oğuz Atay

