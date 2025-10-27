Yazarlar insanın ruhi değişimleri, gelişimleri ve akisleri üzerinden inşa ettikleri eserlerle dünyanın en uzun hüzün tarihini kaleme alırlar. Ama bazı yazarlar bunu o kadar iyi yaparlar ki asırlar geçse de insanlar duygularını onların cümleleri ile anlatırlar. İşte, meşhur yazarlardan alıntılar...
1/20
✒
Beklemesini bilirsen, her şeyin sırası gelir...
Öteki, Dostoyevski
2/20
✒
Kendi kendime biz gurbetin insanlarıyız diyorum. Mesafelerin terbiye ettiği insanlar.
Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar
3/20
✒
İnsanlar kırıcıydı kitaplara kaçtım.
Mağaradakiler, Cemil Meriç
4/20
✒
Aslında körlük, umudun tükendiği bir dünyada yaşamaktı.
Körlük, José Saramago
5/20
✒
Parklar, bahçeler ve kırlar genel müdürlüğüne göre de, altmış bin papatya sevgi falı için koparılmış.