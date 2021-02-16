Mehmet Akif'in şiirlerindeki sömürgeci Batı’ya meydan okuma

📌 Akif'e göre Batı'nın birbirinden çok farklı iki yüzü vardır. Biri bilim ve teknoloji anlamında ilerlemiş medeni yüzü; diğeri ise emperyalist, ahlaksız ve erdemden yoksun yüzü… Akif, Batı ile ilgili düşüncelerini bu iki açıdan inceler.

➡ Batı'nın vahşi yüzünün de farkında olan Akif, İstiklal Marşı'nda da ifade ettiği gibi bu yönünü; "Tek dişi kalmış canavar..." olarak betimler. Bu sebeple Batı'yı hiçbir şekilde "medeni" olarak tanımlamaz.

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