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Marcel Proust’tan “Okumak Üzerine”

Marcel Proust, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilir. Proust, zamanın ve hafızanın karmaşıklığını derinlemesine araştırırken, bireyin toplum içindeki yerini ve kişisel ilişkilerini de inceleyerek okuyuculara benzersiz bir perspektif sunar. Proust'un detaylı anlatımı, hem kendimize hem de başkalarına belirli bir mesafeyle bakmamızı sağlayarak, insan deneyiminin derinliklerine inmeyi mümkün kılar. "Okumak Üzerine" eser, bir yandan yazar gözünden okuma eylemine odaklanırken aynı zamanda insan ruhunun ve toplumsal dinamiklerin kapsamlı bir analizidir.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 17:20
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Kitaplarda sahte sevimlilik yoktur. Geceyi bu dostlarla geçiriyorsak, bu gerçekten istediğimiz içindir.

📕📘 Okumak Üzerine l Marcel Proust

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Bütün iyi kitapları okumak, bu kitapların yazarı olmuş geçmiş yüzyılların en değerli insanlarıyla konuşmak gibidir.

📕📘 Okumak Üzerine l Marcel Proust

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Kitap okurken kendinden biraz uzaklaşmak, seyahat etmek her zaman hoşa gider.

📕📘 Okumak Üzerine l Marcel Proust

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Bir okuma disiplini yaratmak, sadece teşvik edici bir şeye fazlasıyla rol yüklemektir. Okuma tinsel hayatın eşiğidir, oradaki yolu bize gösterebilir, yolu oluşturmaz.

📕📘 Okumak Üzerine l Marcel Proust

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Tüm iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyıllarda bunları yazmış olan en saygın ve ilginç kişilerle yapılan bir sohbet gibidir.

📕📘 Okumak Üzerine l Marcel Proust

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