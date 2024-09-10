Mahir İz'in kaleminden Yılların İzi

💠

Bir zamanlar Devlet Arşivindeki eski evrâk Bulgarlara okka ile satılmıştı. Sultanahmed'den geçen bu evrâkı hâmil kamyonun çuvalları arasında düşen bir vesikayı oradan geçmekte olan büyük vatanperver, âlim ve fazîletkâr bir meslek adamı olan Muallim Cevdet Bey görünce, keyfiyeti derhal Maarif Vekâletine, Başvekâlete ve Meclis Riyâsetine ayrı ayrı telgraflarla bildirmiş ve bunun üzerine hâdise üzerinde durulmuş, o vakte kadar ne kadarı gittiği bilinmeyen evrâkın geri kalanı kurtulmuştu.

Mahir İz