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Mahir İz'in kaleminden Yılların İzi

Ülkemizin en önemli eğitimcilerinden olan Mahir İz'in "Yılların İzi" başlıklı hatıratı hocanın ömrünün son yıllarında hazırlanmıştır. Henüz çocukluğundan itibaren Osmanlı ilim ve kültür hayatının merkezinde bir yaşam süren Mahir İz; Midilli Adası, Balıkesir, Isparta, Medine, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde adeta Osmanlı İmparatorluğu'nun kılcal damarlarında seyahat ederek büyümüştür. Mahiz İz'in Yılların İzi kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:51
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Bir zamanlar Devlet Arşivindeki eski evrâk Bulgarlara okka ile satılmıştı. Sultanahmed'den geçen bu evrâkı hâmil kamyonun çuvalları arasında düşen bir vesikayı oradan geçmekte olan büyük vatanperver, âlim ve fazîletkâr bir meslek adamı olan Muallim Cevdet Bey görünce, keyfiyeti derhal Maarif Vekâletine, Başvekâlete ve Meclis Riyâsetine ayrı ayrı telgraflarla bildirmiş ve bunun üzerine hâdise üzerinde durulmuş, o vakte kadar ne kadarı gittiği bilinmeyen evrâkın geri kalanı kurtulmuştu.

Mahir İz

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Nefsine sabır telkin etmeyenler, bin bir ıstırap içinde kıvranırlar.

Mahir İz

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Takdire inananlar, zulmü def etmeye güçlerinin yetmediği yerde, sabretmesini bilirler.

Mahir İz

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Geniş manasıyla inanca dayanan adetler de an'aneyi teşkil eder. Gelenek ve görenek dediğimiz odur.

Mahir İz

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Maâlesef halk câmiasında Müslümanlık câmide ve Arafat'ta tecelli etmekte idi; yani câmie ve hacca giden hâlis Müslüman sayılırdı. Hâlbuki cami ve Arafat'taki Müslüman, birçok vecîbelerinden yalnız ikisini yapan Müslümandır.

Mahir İz

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