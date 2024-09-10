Mahir İz'in kaleminden Yılların İzi

Ülkemizin en önemli eğitimcilerinden olan Mahir İz'in "Yılların İzi" başlıklı hatıratı hocanın ömrünün son yıllarında hazırlanmıştır. Henüz çocukluğundan itibaren Osmanlı ilim ve kültür hayatının merkezinde bir yaşam süren Mahir İz; Midilli Adası, Balıkesir, Isparta, Medine, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde adeta Osmanlı İmparatorluğu'nun kılcal damarlarında seyahat ederek büyümüştür. Mahiz İz'in Yılların İzi kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.
Giriş Tarihi: 10.09.2024
10:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:51