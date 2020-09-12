Kudüs şairi Nuri Pakdil'in Edebiyat Kulesi kitabından 20 alıntı

Yedi Güzel Adam'ın ağabeylerinden biri olan Nuri Pakdil, yazar, şair ve mütefekkirdi. Türk edebiyatına kattığı dil estetiği ve insanı kalbinden tutmayı öneren fikirleriyle damga vurdu. İnsanı kendi içine doğru bir yolculuğa çıkaran Edebiyat Kulesi kitabında kurulan her cümle 'mutlak öğreti'yi savunmada yeni bir adım… Eserden eski şiirimizdeki 'mısra-ı berceste'ler gibi alıntılar yapılması bu gerçeği gösteriyor. Nuri Pakdil'in bir nevi edebiyat günlüğü olarak ortaya koyduğu eseri, geçirdiği düşünsel evreleri ve bir şairin en önemli malzemesi olan cümleleri kurarken gösterdiği olağanüstü titizliği gözler önüne seriyor. İşte Kudüs şairi Nuri Pakdil'in Edebiyat kulesi isimli eserinden cümlelerle dans ettiği 20 alıntı…