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Kudüs şairi Nuri Pakdil'in Edebiyat Kulesi kitabından 20 alıntı

Yedi Güzel Adam'ın ağabeylerinden biri olan Nuri Pakdil, yazar, şair ve mütefekkirdi. Türk edebiyatına kattığı dil estetiği ve insanı kalbinden tutmayı öneren fikirleriyle damga vurdu. İnsanı kendi içine doğru bir yolculuğa çıkaran Edebiyat Kulesi kitabında kurulan her cümle 'mutlak öğreti'yi savunmada yeni bir adım… Eserden eski şiirimizdeki 'mısra-ı berceste'ler gibi alıntılar yapılması bu gerçeği gösteriyor. Nuri Pakdil'in bir nevi edebiyat günlüğü olarak ortaya koyduğu eseri, geçirdiği düşünsel evreleri ve bir şairin en önemli malzemesi olan cümleleri kurarken gösterdiği olağanüstü titizliği gözler önüne seriyor. İşte Kudüs şairi Nuri Pakdil'in Edebiyat kulesi isimli eserinden cümlelerle dans ettiği 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 12.09.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 09:32
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"Bütün boyunlar eğiktir; bakan var mı ki göğe?"

Nuri Pakdil kimdir? 15 maddede Nuri Pakdil...

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"Kişiliksizliği yaygınlaştırmak gibi bir işlevi de oldu yirminci yüzyılın. Çünkü insanoğlu en çok bu yüzyılda aşağılandı, savunmasız bırakıldı."

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"Yeryüzüne soruyorum, 'sen de, sık sık, iç çeker misin?'"

Nuri Pakdil'den 20 alıntı ile Batı Notları

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"Çizerek okuduğum için, bir de konuşmuş oluyorum sayfalarla."

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"Bu renk renk kuşları kim uçuruyordu içimde?"

"Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi Nuri Pakdil anısına" videomuzu izlemek için tıklayınız

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