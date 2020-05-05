Kime göre, ne, nedir?
Galat-ı Meşhur tabirinin, "herkesin doğru bildiği yanlış" anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Peki ya, Rasim Özdenören'in tereddütü "karar anlarının mola yerleri" olarak tanımladığını? Ya da Sadi Şirazi'nin bir sırrı saklamayı, bir derdi unutmayı ve boş zamanı iyi değerlendirmeyi "en güç üç şey" olarak gördüğünü? Kime göre, ne, nedir sorularının cevabını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 05.05.2020
01:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
09:37
Rasim Özdenören’e göre ‘tereddüt’ nedir?
Her tereddüt onu ihlal eden bir kararla izale ediliyor. Bir bakıma tereddütle karar arasında mekik dokunan bir süreçten geçiyoruz. Belki de tereddütler karar anlarının mola yerleridir.
Marshall G.S. Hodgson’a göre ‘zihin’ nedir?
Zihin her zaman hâlihazırda mümkün olanın sınırlarını yoklar.
‘Dostoyevski Sendromu’ nedir?
Alman nörolog keşfettiği hastalığın bütün belirtilerinin Dostoyevski'de olduğunu fark eder ve adını bu şekilde koyar. Bu hastalığın belirtileri şunlardır: Yazma isteği, sanata düşkünlük, yaşamı herkesten faklı görüp yorumlama, olağanüstü zihin seviyesi.
Nuri Pakdil’e göre ‘insanoğlu’ nedir?
İnsan, iç dünyasını bakımlı tuttuğu oranda algılayabiliyor yaratılışındaki bilgeliği. Bu noktada belirebiliyor insanın sanatçı yanı, gizli yanı. Çok karmaşık bir yapı insanoğlu. Konumuz sürekli insan olunca, 'bir gizli yanımız' devinimleşiyor kendiliğinden.
Descartes’a göre ‘aldatmak’ nedir?
Aldatabilmek becerisi insanlar arasında bir zekâ inceliği ve belirtisi olsa da, aldatmak istemek, her zaman bir kötülük, düzen, korku ya da düşkünlükten doğar.
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