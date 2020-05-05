Kime göre, ne, nedir?

Galat-ı Meşhur tabirinin, "herkesin doğru bildiği yanlış" anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Peki ya, Rasim Özdenören'in tereddütü "karar anlarının mola yerleri" olarak tanımladığını? Ya da Sadi Şirazi'nin bir sırrı saklamayı, bir derdi unutmayı ve boş zamanı iyi değerlendirmeyi "en güç üç şey" olarak gördüğünü? Kime göre, ne, nedir sorularının cevabını sizler için derledik.