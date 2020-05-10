Kemal Sayar'ın kaleminden 22 alıntı ile Olmak Cesareti

Olmak cesareti, nerede durduğunu, nereye ait olduğunu, nasıl bir dünya tasavvur ettiğini, hiç gizlemeden gösterebilmek demektir. "Olmak, cesaret ister. İçimizdeki boşluktan aşağıya bakabilme cesareti. Muhakkak ki başımız dönecektir. Sendelersek uçurumdan aşağı gideceğiz. Ama bakmazsak hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz orada ne olduğunu; bizi bekleyen, bizi biz yapan şey." diyen Kemal Sayar, modern dünyada yalnızlaşan insanın durumunu anlatır. İşte Kemal Sayar'ın kaleminden 22 alıntı ile Olmak Cesareti...