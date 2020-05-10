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Kemal Sayar'ın kaleminden 22 alıntı ile Olmak Cesareti

Olmak cesareti, nerede durduğunu, nereye ait olduğunu, nasıl bir dünya tasavvur ettiğini, hiç gizlemeden gösterebilmek demektir. "Olmak, cesaret ister. İçimizdeki boşluktan aşağıya bakabilme cesareti. Muhakkak ki başımız dönecektir. Sendelersek uçurumdan aşağı gideceğiz. Ama bakmazsak hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz orada ne olduğunu; bizi bekleyen, bizi biz yapan şey." diyen Kemal Sayar, modern dünyada yalnızlaşan insanın durumunu anlatır. İşte Kemal Sayar'ın kaleminden 22 alıntı ile Olmak Cesareti...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 16:33
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Yaşamak yorulmaktır. İnanmak cesaret ister: Olmak cesareti.

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Olmak, cesaret ister. İçimizdeki boşluktan aşağıya bakabilme cesareti. Muhakkak ki başımız dönecektir. Sendelersek uçurumdan aşağı gideceğiz. Ama bakmazsak hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz orada ne olduğunu; bizi bekleyen, bizi biz yapan şey.

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Ruh cennetten bir yansıma olan tabiatı arzular; çünkü o evvelemirde cennete aittir, dünyada bulunuşu bir sürgünlük halidir. Sürgün, yurdunu özler.

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İnsan, kesintisiz ve sade bir ömrün sağlayabileceği huzurdan çok, an parçacıklarında yakaladığı vecdin peşindedir; haz ve memnuniyetle sarmalanmış deneyimler unutulmamalı, ancak onlardan yoksun geçirdiğimiz uzun saatler bilincin karanlık mahzenine tıkılmalıdır.

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Biz haksızız, çünkü inandığımız değerlere sadakatimizi yitirdik. Sadakatimiz yalnızca sözcüklere; çünkü onların bir gerçekliği yok. Onlar yaşadığımız dünyada sahici bir şeylere tekabül etmiyor. Bizi daha iyi, daha öfkeli, daha inanmış, daha bilgili gösteriyor sözcükler; ama onlara inanmıyoruz, çünkü hayat artık sözcüklerle de açıklanamıyor.

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