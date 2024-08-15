Herkesin durmadan koştuğu, yetişmeye çalıştığı bir çağda Kemal Sayar insanlığı durmaya davet ediyor. Dünya görüşlerinden psikolojik durumlarına dek insanlığa mercek tutan Sayar, insanı terbiye etme noktasında hüzün kavramına odaklanıyor. Sayar'a göre hüzün insanları birbirine bağlayan görünmez bir sicim. Hayatın tıp ile izah edilmesine karşı çıkan Sayar'ın eserlerinde hüzün kavramına odaklandık. İşte, Kemal Sayar'ın dilinden hüzün...
Giriş Tarihi: 15.08.2024
13:19
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
16:38