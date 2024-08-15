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Kemal Sayar'ın dilinden hüzün

Herkesin durmadan koştuğu, yetişmeye çalıştığı bir çağda Kemal Sayar insanlığı durmaya davet ediyor. Dünya görüşlerinden psikolojik durumlarına dek insanlığa mercek tutan Sayar, insanı terbiye etme noktasında hüzün kavramına odaklanıyor. Sayar'a göre hüzün insanları birbirine bağlayan görünmez bir sicim. Hayatın tıp ile izah edilmesine karşı çıkan Sayar'ın eserlerinde hüzün kavramına odaklandık. İşte, Kemal Sayar'ın dilinden hüzün...

Giriş Tarihi: 15.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:38
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Hüzün bize hayatın kırılganlığını, dünyanın faniliğini, şeylerin gelip geçiciliğini öğreten görkemli bir misafirdir.

Kemal Sayar

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Herkes ruhunun şifasını arıyor. Ama yanlış yerde arıyor.

Kemal Sayar

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Modern dünyanın kandırmacası da budur işte: Her şeye yetişmek isterken hiçbir şeye yetişememek, her şeye sahip olmak isterken aslında hiçbir şeye sahip olmamak…

Kemal Sayar

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Manevi olanın insanın bu dünyadaki varoluşuna kattığı anlam bugünlerde yeniden keşfediliyor.

Kemal Sayar

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Çünkü dünyaya gelmek, İsmet Özel'in söylediği gibi, bir saldırıya uğramaktır.

Kemal Sayar

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