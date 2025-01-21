Kemal Sayar'ın Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez eserinden teselli dolu alıntılar
Yayınlanma Tarihi:
Ocak 21, 2025 12:04
Güncelleme Tarihi: Ocak 21, 2025 12:04
İnsanlar, bir öteki ile karşılaşarak var olur. Bir başkasının bakışıyla, onu dinlemesiyle var olmuş ve yaşıyor hisseder. Bizler yalnızca ilişkiler vasıtasıyla dünyaya ve başkalarına kendimizi tamamen açarız. Kemal Sayar "Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez" eserinde insanın kendisiyle, ötekiyle, dünyayla kurduğu ilişkilere, varoluşla gerçekleştirdiği karşılaşmaya dikkat çekiyor. Kemal Sayar'ın usta kalemiyle "Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez" eserinden sizlere hayata karşı bir miktar teselli olabilecek altı çizili cümleler alıntıladık.
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İnsan ses verir ve yankısını bekler. Ruhunu ötekinin aynasında seyretmek ister.
Kemal Sayar
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Başkalarının günahları bizi aziz kılmaz.
Kemal Sayar
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İyilik dünyanın cennetidir. Dünyayı ve içinde yaşadığımız ülkeyi değiştirebilecek insanlar, iyiliğe inananlardır.