Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Kemal Sayar'dan "Beni sessiz de sevebilir misin?"

Kemal Sayar'dan "Beni sessiz de sevebilir misin?"

Yayınlanma Tarihi: Ocak 08, 2025 12:55 Güncelleme Tarihi: Ocak 08, 2025 12:55

Sessizliğe tahammül edemediğimiz bir zamanda Kemal Sayar "Beni sessiz de sevebilir misin?" kitabında sessizliğin görkemini anlatıyor. Bir esenlik arayışında olanlar için el kitabı niteliğinde olan Kemal Sayar'ın "Beni sessiz de sevebilir misin?" eserinden kalplerinize şifa gelmesini istediğimiz alıntılar derledik.

1/20

En derin arzumuz, olduğumuz gibi sevilmektir.

Kemal Sayar

2/20

"Kendini bil."

Çünkü insan kendini ve haddini bilmekle göklere yükselir.

Kemal Sayar

3/20

Oysa âşığın feryadı susuşunda gizlidir.

Kemal Sayar

4/20

Bir ruhun diğerine dokunduğu an, hayatın mucizesidir...

Kemal Sayar

5/20

Sevmeye kendinden başla. Kendini sev ki ötekini de sevebilesin...

Kemal Sayar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Günden güne çoğalan Psikolojik Safsatalar

Günden güne çoğalan "Psikolojik Safsatalar"

PODCAST: Tesettür ve Dinden Uzaklaşma - Fatma Bayram - Bölüm 2

PODCAST: Tesettür ve Dinden Uzaklaşma - Fatma Bayram - Bölüm 2

Dünyanın en güzel 7 metro istasyonu

Dünyanın en güzel 7 metro istasyonu

Kemal Sayar’dan Beni sessiz de sevebilir misin?

Kemal Sayar'dan "Beni sessiz de sevebilir misin?"

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Unutmayalım

Unutmayalım