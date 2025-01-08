Kemal Sayar'dan "Beni sessiz de sevebilir misin?"

Yayınlanma Tarihi:
Ocak 08, 2025 12:55
Güncelleme Tarihi: Ocak 08, 2025 12:55
Sessizliğe tahammül edemediğimiz bir zamanda Kemal Sayar "Beni sessiz de sevebilir misin?" kitabında sessizliğin görkemini anlatıyor. Bir esenlik arayışında olanlar için el kitabı niteliğinde olan Kemal Sayar'ın "Beni sessiz de sevebilir misin?" eserinden kalplerinize şifa gelmesini istediğimiz alıntılar derledik.
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En derin arzumuz, olduğumuz gibi sevilmektir.
Kemal Sayar
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"Kendini bil."
Çünkü insan kendini ve haddini bilmekle göklere yükselir.
Kemal Sayar
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Oysa âşığın feryadı susuşunda gizlidir.
Kemal Sayar
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Bir ruhun diğerine dokunduğu an, hayatın mucizesidir...
Kemal Sayar
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Sevmeye kendinden başla. Kendini sev ki ötekini de sevebilesin...