Jose Saramago'dan 1 kitap 1 cümle
Küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda olan Jose Saramago'nun kızı için büyülü gerçekçiliğin ilk romanı olan Günah Ülkesi'ni yazdığını biliyor muydunuz? Ya da Saramago'nun bu eserinden sonra 19 yıl boyunca edebiyata hiç ilişmediğini? Sizler için Jose Saramago'dan ''1 kitap 1 cümle''yi derledik.
Giriş Tarihi: 24.04.2019
09:25
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
09:08
Mızraklar, Mızraklar Tüfekler, Tüfekler
"Silah sanayinde neden hiç grev olmaz?" Saramago, ömrünün sonlarına doğru kafasını kurcalayan bu soruya yanıt aramak için, tamamlayamadığı bu son romanına başlıyor. Romanın çıkış sorusu son derece yaşamsal ve güncel bir etik anlam taşımaktadır: Silah üreten fabrikaların karanlık geçmişi, her türlü grev girişiminin kanlı bir şekilde bastırıldığını göstermektedir. Silah fabrikalarında hiç durmayan ve zorla sürdürülen bu üretim, aslında dünyada asla bitmeyen savaşları da temsil etmektedir.
Bir silah fabrikasında çalışan ve ağır silahlar bölümüne terfi etmek dışında bir amacı olmayan Artur, acaba karısı Felícia'nın peşinden gidip, görev aşkıyla çalıştığı fabrikanın İspanya İç Savaşı'nda oynadığı karanlık rolü deşifre edecek midir? Yani Saramago'nun metinlerinde sıkça vurguladığı bir ilkeyi, "çöküş koşullarında bir erdem isyanı başlatmayı" başarabilecek midir? Saramago'nun romanı yazma sürecinde aldığı notlar, usta bir yazarın romanını kurgularken aklından geçenlere ışık tutuyor ve kitapta yer alan Saramago üzerine yazılmış diğer metinlerle birlikte, okuru romanı tamamlamaya, sorulan etik soruların peşinden gitmeye davet ediyor.
Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…
''Dış görünüş yanıltıcıdır, insanların yüreğindeki güç yalnızca yüzlerine ya da bedeninin çevikliğine bakarak değerlendirilemez.''
Bilinmeyen adaların kalmadığına inanılan bir dönemde bilinmeyen ada arama cesaretine sahip bir adamla böyle bir cesareti görüp hayatını değiştirebileceğine inanan bir kadının büyük usta Saramago'nun eşsiz anlatısında edebiyat tarihine geçen yolculukları böyle başlar.
Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…
"Tam anlamıyla insan gibi yaşayamıyorsak, en azından tam anlamıyla hayvan gibi yaşamamak için elimizden geleni yapalım."
16. yüzyılda, Portekiz kralı III. João, kuzeni Kutsal Roma-Germen İmparatoru II. Maximilian'a hediye olarak Süleyman adında bir fil gönderir. Kıta Avrupası'nın en batısından, Lizbon'dan Viyana'ya doğru yola çıkan bu fil ile bakıcısı yoksul Subhro'nun tuhaf yolculuğunun hikâyesidir
Filin Yolculuğu.
Saramago her zamanki ince mizahıyla, muhteşem metaforlarıyla ve insana dair gözlemleriyle olağanüstü bir yolculuğu anlatıyor.
Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…