İstiare (Eğretileme) Nedir? Açık ve Kapalı İstiare Farkı, Örnekleri ve Konu Anlatımı

İstiare (Eğretileme) Nedir?













💠İstiare; bir sözün benzetme amacıyla, kendi gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Kelime kökü "ödünç alma" demektir.

Öğrenci için Püf Noktası: Teşbih (Benzetme) sanatında hem Benzeyen (Zayıf) hem de Kendisine Benzetilen (Güçlü) vardı. İstiarede ise bu iki temel ögeden SADECE BİRİ kullanılır. Diğeri söylenmez, gizlenir. Okuyucunun bulması istenir.

Formül: Teşbih - (Benzeyen veya Benzetilen) = İstiare