İsmet Özel'in "Tahrir Vazifeleri" adlı eserinden çarpıcı alıntılar
İsmet Özel'in "Tahrir Vazifeleri" adlı eserinden çarpıcı alıntılar
Edebiyatımızın fikir deryasının hususi ve güçlü bir kalemlerinden biri İsmet Özel'dir. O, kaleme aldığı her eserinde düşünce okyanusumuzun derinliklerine inmiştir. Dünyaya bakışımızı şekillendiren ve yazarın denemelerinden oluşan "Tahrir Vazifeleri", adeta İsmet Özel'in gözünden yaşam günlükleridir. Sizler için Özel'in bu kitabından birbirinden çarpıcı ve manalı alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 30.11.2024
09:25
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
09:29