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İsmet Özel'in "Tahrir Vazifeleri" adlı eserinden çarpıcı alıntılar

Edebiyatımızın fikir deryasının hususi ve güçlü bir kalemlerinden biri İsmet Özel'dir. O, kaleme aldığı her eserinde düşünce okyanusumuzun derinliklerine inmiştir. Dünyaya bakışımızı şekillendiren ve yazarın denemelerinden oluşan "Tahrir Vazifeleri", adeta İsmet Özel'in gözünden yaşam günlükleridir. Sizler için Özel'in bu kitabından birbirinden çarpıcı ve manalı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 30.11.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:29
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İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri…

Güvendiğim dağlara kar yağmış falan değil.

Derinden bir düş kırıklığı benimkisi...

İsmet Özel

Nurullah Genç'in en sevilen 15 şiiri

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Güvendiğim dağlara kar yağmış falan değil. Derinden bir düş kırıklığı benimkisi. Geçen her gecenin leyle-i kadr, karşılaştım her kişinin Hızır olmadığını anladığım zaman kırılıyorum. Böylece kırılan bir düş haline dönüştüğümü görüyorum. Evet, bizzat kendim bir düş kırıklığıyım, kırık bir rüyayım ben. Ve hepimiz öyleyiz.

İsmet Özel

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Bir şey çok önemli değilse, hiç önemli değildir.

İsmet Özel

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Anladım ki

Benim felâketimi tatmamış olan

Benim hangi felâkete uğradığımı bilemez.

İsmet Özel

Nurullah Genç Sözleri

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Her çıkmaz sokağın, çıkmaz olduğunu anlamak için sonuna kadar yürümek zorunda bırakıldık.

İsmet Özel

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