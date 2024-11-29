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İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu'ndan altı çizili cümleler

Milletimizin en önemli sanatçılarından biri olarak kabul gören İsmet Özel, hem denemeleri hem de şiirleri ile modern edebiyata damgasını vurmuş bir isim. Özel'in her kitabı bir boşluk için kaleme alınsa da "Şiir Okuma Kılavuzu" şiir ikliminde kalıcı olmak, bu atmosferi algılamak isteyen okurlar için bir başucu kitabı. Özel, Şiir Okuma Kılavuzu'nda şiire dair her meseleye büyük bir titizlikle yaklaşıyor. İşte, İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu'ndan altı çizili cümleler.

Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:20
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Şiirin yüzünü hiç kimsenin hatırlamadığı bir dünyada, birinin kalkıp şiirin tanınmaya değer bir yüzü olduğunu, ortalıkta dolaşan renkli ve solgun yüzlerce hayaletin yalnızca maskeler olduğunu söylemesi lâzım.

İsmet Özel

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Çünkü hiçbir şiir düşünceyi dile getirmede düzyazının sağlamlığını kazanamaz.

İsmet Özel

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Şiir okumak gelenekçinin gereksindiği bir olay değildir, çünkü şiir okumakla zihnimizde geçmişe ait bir kurumu veya geçmişin değer ölçülerinden birini yerli yerine oturtmuş, gelenekçi tutumumuzu haklılaştırmış olmayız. Tam tersine şiir geçmişe dair imalarında bizim o güne kadar hesaba katmadığımız bir boyut getirerek kalıplaşmış ölçüleri sarsar. Zaten şiir, şiir vasfını kazanabilmek için geride kalmış olan bir hayat parçasını deşmek, teşrih etmek, bize bilincine varmadığımız bir yanını işaret etmek zorundadır.

İsmet Özel

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Şiir yalnız düzyazıya değil, başka hiç bir sanata, hiç bir biçime, hiç bir eyleme dönüştürülemeyen bir anlatım aracıdır.

İsmet Özel

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Şiir dünyası ise gerçekliği bütün deneyimlerde arayan, insana var olanı bütün sarsıcılığıyla gösteren, muhteva ile görünüm çakışması suretiyle belirginleşen bir dünyadır. Bu anlamda şiir her zaman uyarıcı, uyandırıcı bir etki yapar.

İsmet Özel

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