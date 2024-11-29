İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu'ndan altı çizili cümleler

Milletimizin en önemli sanatçılarından biri olarak kabul gören İsmet Özel, hem denemeleri hem de şiirleri ile modern edebiyata damgasını vurmuş bir isim. Özel'in her kitabı bir boşluk için kaleme alınsa da "Şiir Okuma Kılavuzu" şiir ikliminde kalıcı olmak, bu atmosferi algılamak isteyen okurlar için bir başucu kitabı. Özel, Şiir Okuma Kılavuzu'nda şiire dair her meseleye büyük bir titizlikle yaklaşıyor. İşte, İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu'ndan altı çizili cümleler.