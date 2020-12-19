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  • İsmet Özel'in Faydasız Yazılar kitabından kendi gerçekliğimize dair 20 alıntı

İsmet Özel'in Faydasız Yazılar kitabından kendi gerçekliğimize dair 20 alıntı

"Şiir alanındaki çatışmalarımın verdiği sonuçlardan öğrendim ki gerçekliği bulunmayan hiçbir işaret insanlarda karşılığını bulmuyor." diyen İsmet Özel, düşüncelerin sağlamasını yapabilmenin de benzer bir tarafı olduğunu söylüyor. Bu düşüncelerle kaleme aldığı Faydasız Yazılar eseri, fikrine bir örnek teşkil ediyor. Faydasız Yazılar, İsmet Özel'in kendi aydınlanmasını yaşarken tasarılarını paylaşıma açtığı kitabıdır. İsminin aksine okuyucusuna birçok fayda sağlayan eserde, kısa ve öz biçimde verilen fikirler sayesinde farklı ve geniş anlamlar dünyasına adım atmak mümkün. İşte İsmet Özel'in Faydasız Yazılar isimli kitabından kendi gerçekliğimize dair 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:15
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"Bütünüyle ''dış'' görünüşten ibaret kalmış bir yaşama ortamında insanın önemi korumak için girişilecek her çaba insanın ortadan kalkma sürecini hızlandırmaktan başka işe yaramayacaktır."

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"Nerede olduğum ''ne'' olduğumla bağlantılıydı."

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"Siz öyle yaşayacak, öyle davranış göstereceksiniz ki, hangi meseleyi yüklendiğinizi ayrıca belirtmenize gerek kalmayacak."

İsmet Özel kimdir?

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"Sıkıcı olan bu çağda, gerçekte bizi sıkıntıdan kurtaracak olan unsur: İnsan'dır. Oyuncaklar avutur ama insanlar sıkar bu çağda bizi. ''Sıkıcı adam'' diyor Annie Vivanti, ''Biz kendimizden bahsetmek isterken, bize kendisinden bahseden adamdır.''

İsmet Özel'den hafızalara kazınan 100 alıntı

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"Bütün insanlar ihmal edilmiş olmanın sıkıntısını içlerinden taşıdıklarından olacak insanlarla münasebetlerinde donuk kalıyorlar."

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