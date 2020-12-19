İsmet Özel'in Faydasız Yazılar kitabından kendi gerçekliğimize dair 20 alıntı

"Şiir alanındaki çatışmalarımın verdiği sonuçlardan öğrendim ki gerçekliği bulunmayan hiçbir işaret insanlarda karşılığını bulmuyor." diyen İsmet Özel, düşüncelerin sağlamasını yapabilmenin de benzer bir tarafı olduğunu söylüyor. Bu düşüncelerle kaleme aldığı Faydasız Yazılar eseri, fikrine bir örnek teşkil ediyor. Faydasız Yazılar, İsmet Özel'in kendi aydınlanmasını yaşarken tasarılarını paylaşıma açtığı kitabıdır. İsminin aksine okuyucusuna birçok fayda sağlayan eserde, kısa ve öz biçimde verilen fikirler sayesinde farklı ve geniş anlamlar dünyasına adım atmak mümkün. İşte İsmet Özel'in Faydasız Yazılar isimli kitabından kendi gerçekliğimize dair 20 alıntı…